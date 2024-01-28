柯文哲「農地停車場」挖一半 有如棄土場

民眾黨主席柯文哲農地停車場至今未恢復農用，居民抱怨成了「棄土場」，質疑市府護航。（取自立委柯建銘助理周軒臉書）

2024/01/28 05:30

開挖後停工逾月 民眾質疑市府護航 市府：地主申請展延

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨主席柯文哲選前被爆名下持分農地違規做為停車場使用，新竹市府要求限期改善，但從去年十二月廿二日開挖至今一個多月，仍呈停工狀態，且堆置大量土方，附近住戶抱怨成了「棄土場」，更質疑市府護航。

對此，市府表示，地主已申請展延，市府給予卅天展延期至二月廿二日，依法可申請展延兩次共九十天。

居民怨市府雷聲大雨點小

協助處理的民眾黨新竹黨部主委李國璋說，由於公文缺件無法在卅天內處理完畢，已向市府申請展延，預計下週會復工，強調會在期限內恢復農地農用。

柯文哲前天稱，新竹老家違建拆了、農地水泥塊也打掉，準立委黃國昌汐止老家違建也拆了，請問賴清德老家違建拆不拆？」昨天隨即被發現其名下「農地停車場」現況和一個多月前一樣。

居民抱怨，市府根本是雷聲大雨點小，毫無作為，且整塊地就像是棄土場，還挾雜營建磚塊及鋼筋，質疑市府護航柯文哲，處理態度消極，讓居民每天跟棄土場為鄰。

民進黨市議員楊玲宜抨擊，市長高虹安每次遇到柯文哲就政策急轉彎，對柯文哲違法農地非農用視而不見。

民眾黨：預計下週復工

市議員曾資程也說，民眾黨柯文哲、高虹安大言不慚說農地水泥已經挖掉，沒事實根據的話講得臉不紅氣不喘。

李國璋表示，因有些文件需柯文哲親簽，選舉期間耽誤，目前申請棄土移置同意書已在補件，並向市府申請展延，因展延時間卡到農曆春節，會有十天無法施工，但會在最後一次展延期限前完工，並找適合的買家出售。

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