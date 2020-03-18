大學繁星放榜 新竹市立成德高中72顆星創新高！

大學繁星放榜、新竹市成德高中今年有72顆星創新高！其中國立大學有37人，錄取率達72%，表現優異。（記者洪美秀攝）

2020-03-18 13:42:58

［記者洪美秀／新竹報導］大學繁星今天放榜，新竹市成德高中今年有72顆星錄取，錄取率高達72%，錄取國立大學者達37人，其中張志成、陳亮伶、謝沛茹等同學，國中會考只考5B，但以繁星錄取師大及成大和金門大學。明星高中新竹女中有20顆星，5人錄取台大、6人錄取醫學系第一階段，新竹高中有16顆星，3人錄取台大、3人進醫學系第一階段，實中也有學生錄取進台大和醫學系第一階段。

新竹市立成德高中是新竹市錄取繁星最多的高中學校，今年有72人錄取，其中錄取師大英語系的張志成國中只有5B，但他沒有補習，在老師的鞭策下認真讀書，3年來維持前2/%的成績。另 錄取成大歷史系的陳亮伶，也沒補習，對歷史很有興趣，因此追隨老師的腳步，選擇歷史系。

另錄取金門大學應用英語系的謝佩沛茹則是6年的成德寶寶，當年以5B直升成德，但透過學校有進度的協助，終於考上理想的國立大學。

另新竹市立建功高中則有37人錄取繁星，包括台大1人、清大2人、交大2人、政大1人、成大2人，其中台清交成政共8人，國立大學有27人，錄取率約46%，而應屆畢業生328人，平均每班有4.6人錄取繁星，全校約11.2%由繁星計畫上大學。

而香山高中今年繁星計畫的錄取率達72%，國立大學比例佔5成，其中全校第一名的同學，原可錄取台大，因志向明確，選擇中國醫藥大學藥學系就讀。

明星高中部分，新竹女中今年表現亮眼，有5人錄取台大包含醫學系1人、有6人通過醫學系第一階段（台大醫、陽明醫、中國醫、高雄醫、馬偕醫各1人、北醫牙醫系1人）。 5人錄取台大，包括台大醫學系、化工系、材料工程學系、醫學檢驗暨生物技術系、社會系，另清大2人（電機工程及美術系）、交大1人（生物科技系）、成大1人（外語系）、政大2人（法律系和企管系）、陽明醫學系1人、中國醫大醫學系1人、高雄醫大醫學系1人、馬偕醫學系1人、北醫牙醫系1人、中國醫藥大學1人（醫檢系）、中央1人（資管系）、台灣師大2人（美術系1人、國文系1人），共20人。

新竹高中則有16人錄取繁星，包括台大3人、醫學系3人，及彰師大、政大、清大、興大、交大、成大、中央、台北大學和逢甲大學，醫學系包括陽明大學醫學系及長庚大學醫學系及台北醫學大學醫學系。

另實驗高中今年繁星表現，有1人錄取台大數學系，2人通過醫學系第一階段包括陽明醫、長庚醫，另實中今年學測五科滿級分有4人，四科級滿分24人，有8成學生達全國頂標54級分，多數學生仍以申請入學及指考分發為主要升學管道。

新竹市立建功高中今年大學繁星放榜，不乏錄取台大及清大等頂尖國立大學。（記者洪美秀攝）

新竹女中今年在大學繁星計劃表現優異，有20顆星，同時錄取台大有5人，包括醫學系第一階段，校長呂淑美肯定學生表現。（記者洪美秀攝）

新竹高中今年大學繁星計劃有16人錄取，包括3名台大及3名醫學系及國立大學和逢甲大學，學生表現優秀。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法