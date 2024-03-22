詐團內訌活埋殺人！新竹國民法官判3男無期徒刑

新竹地方法院審理首件國民法官案件今天（22日）下午宣判，3名被告就強盜、殺人部分都宣告無期徒刑，並褫奪公權終身。（記者廖雪茹攝）

2024/03/22 21:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地方法院審理首件國民法官案件今天（22日）下午宣判，法官和6位國民法官、4位備位國民法官歷經，斟酌相關證據及被害人家屬的意見，依量刑鑑定報告等事實，認被告徐維韓、郭育廷、謝旻錡3人仍有復歸社會可能性，因此就強盜、殺人部分都宣告無期徒刑，並褫奪公權終身。

新竹地院指出，徐男、謝男、郭男及遇害的陳男本是同一詐欺集團成員，其集團內尚有張男、藍男及綽號「紅財神」男子（張等3人都尚未到案）。因陳男與「紅財神」有糾紛，「紅財神」於2022年12月間指示張男殺害陳男，張男邀集藍男、徐男、謝男、郭男共謀犯罪計畫，並備電擊棒、鐵鍬、手銬等物，自彰化駕車前往位於新竹縣竹北市的陳男住處行兇。

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陳男駕車返家後，遭張男等4人上前壓制，持電擊棒攻擊陳男腳部及頭部，並徒手毆打，致陳男頭部流血受傷暈厥，再以手銬將陳男雙手後銬、以束帶綑綁雙腳，以膠帶纏繞眼、口。張男等4人壓制陳男後，討論如何處理。

隨後張男等4人將陳男帶到其車子後座，開到苗栗縣後龍鎮海邊。見海巡署車輛，張男決意活埋陳男，命徐男、藍男、郭男、謝男持鐵鍬挖掘足供1人容身的地洞，再將陳男押至該處，張男以鐵鍬等物毆打、斬其腳跟後將陳男推入地洞中後覆土；其間，張男聽聞陳男求饒仍續活埋。犯嫌行兇後，朋分在陳男車上找到的60萬元。

新竹縣竹北警分局於2022年12月29日獲報，陳男連車遭4名不明人士擄走，成立專案小組追查，於台中市沙鹿區攔截圍捕並連開11槍，但嫌犯拒捕，衝撞偵防車後逃離，隨後在龍井區棄車逃逸。 隔天警方在後龍偏僻草叢發現一處土堆，開挖後尋獲陳男的屍體。

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