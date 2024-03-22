揪心捨棄死刑！新竹國民法官評議近8小時 判3殺人犯無期徒刑

新竹地方法院審理的首件國民法官案件今（22）日下午宣判，圖為宣判後召開記者會。審判長表示該案為國內國民法官參與審判中，法定刑量最重的一件。（記者廖雪茹攝）

2024/03/22 20:09

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新竹首件國民法官案 詐團「黑吃黑」殺人案宣判

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地方法院審理的首件國民法官案件今（22）日下午宣判，為國內國民法官參與審判中，法定刑量最重的一件；也因國民法官參與相當投入，尤其是對刑法第59條「情堪憫恕」的討論，使今日評議過程耗時近8個小時，過程中更有多位數度哽咽，會後分享心得時，國民法官坦言心理壓力真的很大但收獲很多，多肯定這套制度。

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新竹地方法院首件國民法官案件，審理2022年12月，新竹發生一起詐騙集團因「黑吃黑」引發的擄人殺人案，從18日到22日歷經5天審理，今（22）日下午宣判，被告徐維韓、郭育廷、謝旻錡3人就強盜、殺人部分都判無期徒刑，且各褫奪公權終身；另就3人同犯的強制罪，各處有期徒刑5月到6月不等。

今日評議從上午9點到下午4點40分甫宣判。審判長法官楊數盈表示，10位參與審理的國民法官素養極高，常積極參與，熱烈表達意見，共同完成耗時5日的審判跟評議，最終做出判決。感謝相關行政人員謹慎把關細節，多次反覆演練，讓國民法官不會無所適從。

楊數盈說，因為要對行為人做出判決，強盜殺人案由法定刑度只有死刑跟無期徒刑，不僅是國民法官，對合議庭而言也是困難的選擇。審判過程中，國民法官非常主動發問認真看卷，認真針對被告說話證人證詞，反覆分析辯論。

楊數盈指出，今天評議時間會這麼長，因刑法59條的適用，對國民法官有心理壓力：是不是我判了刑 ，人生就由我替他決定？對於被告的社會調查和成長背景，讓大家十分同情跟心有戚戚焉，討論過程令國民法官數度哽咽。整個過程中，從不同視角與評議有許多分歧，慢慢一次一次溝通漸漸達成共識。院方希望這樣分析討論做出的判決，讓民眾更貼近司法。

法官崔恩寧表示，審理過程感受到國民法官的用心。從法條到量刑充分討論，過程最多時間討論3位被告成長經歷和人格特質，人生有多困難量刑就有多難，在量刑上的困難掙扎揪心，每位國民法官充分表達想法。這次與國民法官一起走完審理，給她很棒的體驗。

願意分享心得的國民法官，會後分享表示，一開始惶恐，實際參與之後，感謝3位法官和周邊行政人員給予很大的幫助，過程中不斷的關心他們的心理狀態，不只詳盡說明流程，更照顧到他們的心情，鼓勵他們表達看法。此經驗讓他們覺得法院願意傾聽，和想像中很不一樣，顛覆法官形象。也有國民法官說，未來會跟親友分享經歷，肯定這套制度，希望藉此制度符合公民的期待，帶給社會更公平正義的司法審判。

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