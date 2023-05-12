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    首頁　>　彰化縣

    梅雨季使用除濕機卻引發火災 消防提5大安全要點

    除濕機置於曬衣桿下方引燃衣物起火。（消防局提供）

    除濕機置於曬衣桿下方引燃衣物起火。（消防局提供）

    2023/05/12 10:06

    〔記者湯世名／彰化報導〕梅雨季節到，濕答答的天氣使室內濕度增加，使用除濕機的頻率也隨之增加，但卻易釀火災風險。彰化縣消防局統計，去年發生3起除濕機火災意外，其中1起是民眾把家中4年未使用的除濕機拿出來使用，不料使用1小時後卻突然自燃引發火災，所幸被及時撲滅。消防局提出5大使用安全要點，呼籲民眾謹慎使用除濕機，預防火災事故發生。

    彰化縣消防局指出，彰化縣平時日照較長，氣候不像北部潮濕，除濕機只有在濕氣較重的梅雨季或連日下雨需乾衣時才會使用，使用頻率低，縣民警覺性不高，若讓除濕機獨自在小空間裡長時間運轉，一旦發生火災時更不易察覺，容易讓火災擴大延燒。彰化縣去年發生3件除濕機火災意外，除了民眾把家中4年未使用的除濕機拿出來使用，不料突然自燃引發火災外，還有除濕機放置在曬衣桿下方，不慎引燃衣物起火燃燒，另1件則是經濟部標準檢驗局公告瑕疵的除濕機，使用中突然起火燃燒。

    消防局指出，為避免除濕機火災事故，除濕機使用前應自行檢視全機功能是否正常，不同空間搬移時切勿拉扯造成電源線路毀損，使用時若發現異常或故障，應停用並尋求各廠牌服務專線檢修，切勿自行拆解更換零件，若屬於召回檢修機種請立即停用或連絡廠商檢修。

    消防局提出5大使用安全要點，第1是謹慎使用除濕機，預防火災事故發生，應自自我檢查機身是否貼有「商品安全標章」，並注意是否為經濟部標準檢驗局「商品安全資訊網」所公告之召回瑕疵機種。第2為除濕機上方勿烘衣物，避免衣服掉落，遮蔽進出風口造成機體散熱不良導致起火。第3是除濕機與牆壁、傢俱至少保持50公分距離，以利空氣循環，並避免在衣櫃等密閉空間使用。第4是除濕機使用時應與家俱或衣物等可燃物保持距離，周圍勿堆放雜物，避免發生故障起火時火勢迅速擴大延燒。第5則是除濕機屬於高功率家電，應使用獨立插座，避免使用延長線或與其他電器產品共用回路，人若需出門離開或夜間睡覺時建議應拔除插頭避免長時間運轉。

    二手除濕機4年未使用，使用1小時後內部短路自燃起火。（消防局提供）

    二手除濕機4年未使用，使用1小時後內部短路自燃起火。（消防局提供）

    經濟部標準檢驗局公告瑕疵除濕機使用中自燃起火。（消防局提供）

    經濟部標準檢驗局公告瑕疵除濕機使用中自燃起火。（消防局提供）

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