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    首頁　>　彰化縣

    彰化運維港有碼頭沒航道 網友：飛行船專用出航加輪胎

    施工中的彰化漁港，航道工程趕不上運維港碼頭，鬧出有碼頭沒航道，很誇張。（圖由縣府提供）

    施工中的彰化漁港，航道工程趕不上運維港碼頭，鬧出有碼頭沒航道，很誇張。（圖由縣府提供）

    2023/02/21 13:33

    〔記者張聰秋／彰化報導〕蓋好的彰濱風電運維港空有碼頭沒有航道，引發各界關注，縣長王惠美今向行政院長陳建仁報告此事，會趕在今年9月讓航道先通航。任內爭取到該建設的前縣長魏明谷臉書貼文引發千人熱議，網友嘲諷彰化出現天才縣府，還有網友打趣說，碼頭供飛行船專用，想出航加輪子！

    魏明谷說，彰化漁港興建案延宕20多年無法定案，他上任剛好政府推動離岸風電，他搭順風車爭取彰化漁港近程第1階段建設計畫，並在漁港基地南側爭取到風電運維碼頭經費，漁港工程在2017年10月動工，當時希望漁港能在2020年建置完成，銜接後續的運維碼頭工程，應該不會發生目前有碼頭沒航道的窘局。

    魏明谷表示，他卸任後工程進展變調，鬧出有碼頭卻沒有航道的離譜狀況，一堆網友在他的臉書留言，詼諧話語讓人莞爾，他也感慨縣長易主後，彰化縣綠電開發步調變龜速。

    有網友留言說，可以釣魚！也有網友嘆氣，「好事能辦成壞事，唉！」還有網友嘲諷「了不起，彰化竟出現這天才縣府。」、「故意的，擋風電！」、「無能啊！」、「 縣府落漆」、「這是飛行船專用」、「太好笑了，這和蓋了大樓，結果忘了蓋樓梯一樣好笑」

    貼文不到2個小時，已經有1000多人按笑臉、驚訝臉，留言踴躍。

    前彰化縣長魏明谷臉書貼文，關心彰化運維港有碼頭沒航道一事。（圖擷取魏明谷臉書）

    前彰化縣長魏明谷臉書貼文，關心彰化運維港有碼頭沒航道一事。（圖擷取魏明谷臉書）

    網友留言發人省思。（圖擷取魏明谷臉書）

    網友留言發人省思。（圖擷取魏明谷臉書）

    網友嘲諷彰化漁港工程牽絆了運維港碼頭運作。（圖擷取魏明谷臉書）

    網友嘲諷彰化漁港工程牽絆了運維港碼頭運作。（圖擷取魏明谷臉書）

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