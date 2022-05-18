亞太首座離岸風電運維基地竣工 超越彰化漁港原因曝光

位在彰濱工業區鹿港區彰化漁港碼頭基地南邊的風場運維基地中心，今歡喜落成。（記者張聰秋攝）

2022/05/18 21:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners, CIP）斥資2億多元花了1年多的時間，在彰濱工業區鹿港區彰化漁港基地南邊，興建首座以漁港做為風場維護運轉之用的運維中心基地，這是全台首座由開發商主導興建離岸綠電風場運維基地，更是亞太首座離岸風電運維中心，今歡喜開幕，為台灣離岸風電運維本土化寫下光輝的一頁。

運維中心基地如期竣工比彰化漁港碼頭工程還快，反觀，斥資14.4億元的彰化漁港碼頭工程，2017年動工，中途與承包商解約，重新發包又流標，目前「停工」，綠能開發商擔心漁港未竣工，影響風機正常運轉。

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對此，農業處長邱奕志表示，彰化漁港是國家重大建設，歷經多任縣長，施工到2020年完成75％工程，承包商樺棋營造因金門大橋斷橋事件，財務和營運出了問題，工程進度落後超過10%，縣府依規定送行政院公共程委員會審議，解約清算工程款項，後續工程重新發包，遇上國際建築原物料飆漲，發包3次都流標。

縣府再向中央爭取經費，漁業署破例依照原先補助9成工程經費，再補助2.6億元經費，連同之前解約清算後經費額度還有1.3億多元，總計3.9億元經費可辦理重新發包。

邱奕志表示，中央目前進行設計審圖階段，如果5月底前完成審圖，6月重新上網發包，7月完成發包，有機會能在今年年底前重新開工，屆時，運維基地要使用航道，縣府會請承包商優先進行清淤工程，以利風場運轉。

彰芳暨西島離岸風電計畫執行長Dennis Sanou表示，工程不僅準時完工，還是零工安事故的工程成就，建造時更高達80%的人力物力都來自彰化，堪稱「彰化化」在地建設的典範。

Dennis Sanou強調，彰芳西島的風機今年夏天完成，維修人員陸續進駐上班，希望今年底前漁港碼頭重新開工並儘快完工。

中能離岸風電計畫執行長Joris Hol表示，這座運維基地服務西島及中能兩座風場，相信未來漁港碼頭啟用後，對帶動相關產業鏈助力會很驚人。

彰芳暨西島離岸風電計畫與中能風場預計開發93座風機，今年年底前完成10座風機，全部2025年完工。

風場運維基地佔地2200坪，內部主要設施包含海事協調調度中心、風場資產管理及運轉控制中心、風場所需各項備品之溫溼度可控倉儲空間與環境教育場域等空間。（記者張聰秋攝）

風場運維中心位處漁港碼頭，航道能否正常使用，關係商轉進度與成效。（記者張聰秋攝）

斥資14.4億元的彰化漁港碼頭工程，2017年動工，中途與承包商解約，重新發包又流標，目前「停工」，綠能開發商擔心漁港未竣工，影響風機正常運轉。 （縣府提供）

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