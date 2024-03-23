大甲媽遶彰化就打架？ 警與宮廟、陣頭簽公約「鬥毆零容忍」

彰化警方召集彰化市宮廟與接轎團體簽署優質宮廟文化行動公約。（彰化警分局提供）

2024/03/23 13:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕年年大甲媽祖遶境彰化市區，彰化警方都是繃緊神經，上緊發條，因為一旦爆發打架就被貼上「大甲盃格鬥賽」的標籤，今年預計4月6日中午過後經過大度橋進入彰化市區，警方邀集40個宮廟及接轎團體召開協調會，共同簽署「優質宮廟文化行動公約」，就約制不得藉故滋事，達成共識。

彰化警分局表示，今年大甲媽年度遶境進香活動將於4月5日展開，預計將在6日中午過後，從大度橋進入彰化市區，推估在6日晚間9點過後進入民生地下道，並駐駕彰化南瑤宮；而大甲媽北返回鑾，則預計將在12日進入彰化市區，當晚駐駕永樂街天后宮，13日清晨離開彰化縣，進入台中市區。

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彰化警分局長廖志明強調，各界都是以歡喜心來迎接大甲媽祖到來，但因為以往遶境期間有發生零星衝突及打架情形，今年邀集40個宮廟及接轎團體來簽署「優質宮廟文化行動公約」，除了民間團體的自我約制外，警方也做好萬全準備，一旦只要有打架鬧事發生，就直接以現行犯逮捕，絕不容許趁廟會活動擾亂秩序的情事發生，對於暴力鬥毆都零容忍。

警方指出，前年大甲媽祖遶境彰化市區時爆發近年來罕見大規模衝突，造成多名員警受傷，去年雖有「白狼」張安樂前往接轎，但在「機動應變隊」強力進駐下，有效化解一觸即發的暴力衝突。

警方表示，往年鬥毆打架大多發生在接轎之際，因此，今年公約要求大甲媽祖遶境的接轎團體必須事先提出申請，建立接轎人員名冊，接轎人員穿著統一的服裝，同時派出指定糾察員，全程協助活動秩序及交通。尤其，所有宮廟與接轎人員應避免欽酒，減少燃放鞭炮，晚間10點過後「零鞭炮」，零時過就沒有噪音，共同守護優質宮廟傳統文化。

大甲媽遶境彰化市，彰化警方年年都是上緊發條，尤其是民生地下道更被視為一級戰區。（資料照，彰化縣警局提供）

前年大甲媽遶境彰化市區就爆發衝突，彰化警方強調，鬥毆零容忍，一旦打架就以現行犯逮捕。（資料照）

彰化警方召集彰化市宮廟與接轎團體簽署優質宮廟文化行動公約。（彰化警分局提供）

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