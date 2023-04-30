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    大甲警出動800警力駐守 嚴防大甲媽回鑾搶轎

    大甲警分局長謝建國帶領全體官警，連同其他分局共部署800人次重兵警力，宣示將強力鎮壓假藉宗教活動的暴力行為，展現警察嚴正執法的決心。（圖由民眾提供）

    大甲警分局長謝建國帶領全體官警，連同其他分局共部署800人次重兵警力，宣示將強力鎮壓假藉宗教活動的暴力行為，展現警察嚴正執法的決心。（圖由民眾提供）

    2023/04/30 16:56

    〔記者歐素美／台中報導〕2023年大甲媽祖遶境活動步入尾聲，媽祖鑾轎今天將回鑾大甲鎮瀾宮，並在大甲市區遶境祈求合境平安。為避免大甲媽祖遶境活動期間，各陣頭、幫派組織，常以搶轎等名義，藉機滋事以擴大勢力，大甲警分局長謝建國率隊帶領全體官警，連同其他分局共部署800人次重兵警力，宣示將強力鎮壓假藉宗教活動的暴力行為，展現警察嚴正執法的決心。

    大甲警分局恭迎大甲媽鑾轎回鑾，除持續約制、勸導各陣頭、香壇負責人遵守法律及相關規定外，並在媽祖鑾轎部署制服警力前導及殿後，周邊派遣霹靂刑事及制服警察，以3層警力層層護衛方式，強力防制暴力搶轎事件，更全面檢視遶境路線，研判可能衝突地點，調派警力駐守，密切監控。

    此外，為避免零星的突發衝突，大甲警分局並規劃應變處理、檢扒組、蒐證組、機巡組等，支援警力約計800人，加強遶境沿線監控，以點、線及面方式縝密部署警力，期能在衝突事件發生伊始，便以優勢警力鎮壓，避免狀況擴大，展現警察對犯罪零容忍的決心。

    由於明天是五一勞動節，連假預計將有大批人潮湧入大甲區，大甲警分局除了嚴防宮廟陣頭搶轎衝突外，今天晚上的安座典禮亦可能有許多民眾爭相進入廟內，為避免大量香客在廟內及廟埕聚集，發生推擠，警方在廟內及廟埕共計9處出入口規劃實施「防踩踏」勤務，視廟內或廟埕狀況，持喊話器柔性勸導，只出不進，尤其針對老人及小孩勸導管制，以避免發生不測；當廟內及廟埕容留人數已滿時，會協請廟方以廣播方式通知民眾勿再進入，避免過於擁擠致生踩踏事件。

    大甲警分局長謝建國表示，大甲媽祖遶境活動為世界三大宗教盛事之一，大甲警分局將布下重兵警力，全力維護媽祖鑾轎及參拜民眾安全，加強蒐證錄影，遇有衝突即刻依法逮人送辦。

    大甲媽祖今天回鑾，大甲警分局出動大批警力，嚴防死守，以防陣頭等滋事。（圖由民眾提供）

    大甲媽祖今天回鑾，大甲警分局出動大批警力，嚴防死守，以防陣頭等滋事。（圖由民眾提供）

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