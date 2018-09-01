美研製無人加油機 最快2024服役

2018-09-01

〔編譯茅毅／綜合報導〕五角大廈八月三十日宣布，已與美國航太巨擘「波音」簽訂總值八．○五億美元（約二四九億台幣）的合約，替美國海軍研製全球首款無人駕駛空中加油機。此一新型的MQ-25A「魟魚（Stingray）」預定二○二一年試飛、二四年開始服役，可從航空母艦起飛，為F-35C、F/A-18戰鬥機和EA-18G電戰機加油，有助擴大美軍艦載機作戰範圍、強化遂行任務能力。

美國海軍聲明，若波音四架原型機能符合需求，五角大廈可能再斥資一三○億美元（約四○二八億台幣）採購七十二架。MQ-25A並可適用航母的彈射起飛系統。美國「航空週刊」網站七月曾報導，海軍將改裝尼米茲級核動力航艦「喬治華盛頓號」，好搭載MQ-25A。

MQ-25A原本的設計構想為搭載武器和提供空中加油能力，之後也擬用於情報、監視與偵察（ＩＳＲ），即美國海軍「無人艦載空中偵察打擊（ＵＣＬＡＳＳ）」計畫。為加快研發腳步與降低成本，美國海軍始改為以空中加油為主的「艦載空中加油系統（ＣＢＡＲＳ）」。其名來自它魟魚般的外型。

美國「諾斯洛普格魯曼公司」此前研發出成功在航艦上起降的X-47B原型機，卻選擇不參與競標。波音則擊敗美國「洛克希德馬丁公司」及「通用原子ＬＬＣ公司」，拿下首批四架原型機合約，對波音國防部門衰退中的銷售額將不無小補，而波音自二○一一年獲得承造空軍空中加油機的合約以來，就未能再與五角大廈簽下大約。分析家指出，此一標案的得主在研發美軍未來的無人系統上，可望佔有優勢。