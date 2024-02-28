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首頁　>　社會

恨女屋主挑剔難驗收 恐怖設計師竟幹了這檔事

新竹地院將設計師吳男判處拘役。（記者蔡彰盛攝）

新竹地院將設計師吳男判處拘役。（記者蔡彰盛攝）

2024/02/28 08:27

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市一家室內設計公司專案負責人吳男，因對屋主陳女要求施工品質的嚴苛懷恨在心，竟在陳女搬進去住之後，前往陳女家門口，以三秒膠灌進大門鑰匙孔，事後陳女報警才赫然發現竟是吳男幹的，新竹地院依毀損罪判處吳男拘役40天。

法官調查，吳男任職於竹市一家空間設計公司，承攬陳女住處修繕工程，吳男也是專案負責人，與陳女因修繕工程發生糾紛而心生怨懟，竟在陳女入內居住後，於去年3月3日早上10點多，以自備三秒膠注入陳女住處大門門鎖鑰匙孔，致該門鎖遭破壞不堪使用。

事後警方根據監視錄影，赫然發現是吳男搞鬼，法官依現場照片發現，吳男灌注的三秒膠已布滿鑰匙孔，並向門鎖下方流至門把處。

此外吳男坦承本案發生後，已請大門廠商換新門板，廠商回覆三秒膠不好清，會有黏著部分，可見將三秒膠注入門鎖鑰匙孔之行為，已使三秒膠部分黏著於門鎖上難以完全清除，依門鎖、鑰匙孔之功能，顯然已破壞門鎖效用，足生損害於陳女。

法官審酌吳男為承攬陳女住處修繕工程之公司員工，因認陳女對施工品質要求嚴苛，難以完工驗收而生糾紛，未能理性解決問題，竟以三秒膠注入被害人住處大門門鎖鑰匙孔方式，破壞大門門鎖效用，考量其終能坦承犯行，並已另購置門鎖交付被害人，替代本案毀損門鎖，最後依毀損罪判處拘役40天，得易科罰金。

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