婦借3萬元高利貸還一半被押走 警救人一算利息竟達1040％

高雄婦人阿花（化名）缺錢生活，向地下錢莊借錢週轉利率高達1040%。示意圖。（資料照）

2024/02/27 13:34

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄婦人阿花（化名）缺錢生活，向地下錢莊借了3萬元應急，實際只拿到1萬6千元，阿花每天要還1千元，直到還完3萬元，阿花還了1萬8千元後，認為已超過當初借款金款不再還錢，結果被錢莊委託的林姓男子押走，阿花女兒焦急報警，警方救出阿花後，算出阿花借款利息竟高達1040%，法官依加重重利未遂罪判林男徒刑6月，得易科罰金。

判決指出，2021年12月29日，阿花因缺錢生活，向地下錢莊業者借了3萬元，雙方約在自助洗衣店碰面，業者拿了1萬6千元給阿花，告訴她借3萬元要先扣1萬4千元的利息及廣告費，阿花同意後，雙方約定每日還1千元，直到還完3萬元為止。

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阿花連續還了18天1千元後，認為自己當初只拿到1萬6千元，還錢的金額早已超過借款金額，於是不再還錢，結果被地下業者委託林男幫忙討債，林男設計約出阿花，把她押上車後逼她還錢，阿花向母親求援無助後，林男只好撥電話給阿花女兒，恐嚇她「你母親在我車上，趕快把錢還一還才會放人」。

阿花女兒口頭答應還錢並要求碰面，私下趕緊報警求助，警方獲報趕去救人，當場逮捕林男並救出阿花；檢警換算，阿花借款利息高達1040%，依法起訴後，高雄地院審理時，林男坦承幫地下錢莊業者討錢，但否認強押她上車逼債，辯稱是阿花自願跟著他行動，處理自己的債務問題。

法官傳喚阿花女兒作證，女兒說，媽媽在車上一直說胃痛，她請林男放人，但林男卻說要等錢還清了才肯放人，她擔心母親安危才報警，並提供林男的車牌號碼給警察，警察幫忙尋車找人才順利救出母親；法官根據相關事證，認定阿花遭林男拘禁討債，依加重重利未遂罪判徒刑6月，得易科罰金，可上訴。

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