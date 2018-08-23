涉操弄輿論 臉書推特刪近千假帳號

2018-08-23

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕微軟（Microsoft）二十一日甫證實俄羅斯駭客組織偽造六個「假網域」攻擊美國保守派智庫及聯邦參議院，當日稍晚社群媒體巨擘「臉書」也證實與伊朗、俄國關係密切的團體，透過該平台散播不實消息，煽動全球輿論；臉書已為此刪除六百五十二個帳號、社團、粉絲專頁等假消息來源。與此同時，「推特」二十一日宣布中止兩百八十四個「協同操弄」不實消息的帳號，指出這些帳號大多來自伊朗。

點名親伊朗、俄國團體

臉書表示，在資安公司「火眼」（FireEye）示警與協助下，追查到利用該平台散播不實消息的源頭；在四起調查中，有三起與伊朗有關，一起與俄國有關。

調查顯示，這些與俄國關係密切的團體帳號，試圖挑起烏克蘭及敘利亞的政治議題；與伊朗關係密切的團體則包括二○一三年創立、擁有十五萬五千名追蹤者及多個帳號的「自由陣線新聞」（Liberty Front Press），以及兩個各擁有八十一萬三千名追蹤者、一萬五千名追蹤者及多個帳號的團體。

臉書指出，與伊朗關係密切的團體，使用澳幣和美元付款，在該平台共花費逾一萬兩千美元（約三十七萬台幣）投放廣告，發布與中東、英國、美國有關或反美國總統川普的政治訊息，也試圖竊取臉書使用者的帳號，藉此散播惡意軟體；在較晚創建的臉書專頁，甚至會使用波斯語、英語、阿拉伯語等多種語言傳播資訊。

「火眼」強調，這些團體的行動並非針對美國十一月期中選舉，他們鎖定英國、美國、拉丁美洲和中東地區的臉書用戶，透過傳播混淆視聽的不實消息，改變民眾的想法，試圖操弄網路生態系統，影響美國外交政策及中東區域政治，增進伊朗的政治利益，以及倡議有利於伊朗的政策，例如「伊核協議」。