白宮兩官員家暴走人 下一個幕僚長？

2018-02-11

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕過去一週家暴風暴重創白宮，涉嫌毆打前妻的白宮幕僚秘書波特（Rob Porter）以及白宮撰稿人索倫森（David Sorensen）先後被迫去職。消息人士透露，美國總統川普對於白宮幕僚長凱利處理該事的方式十分不滿，已物色替代人選；而凱利私下也表示，他願意為此爭議辭職。這起風波是否將導致白宮高層的改組，引發外界密切關注。

白宮發言人夏哈九日指出，白宮八日晚間得知索倫森涉嫌家暴後，「我們立刻與他面對面，他否認指控，今天將辭職」。索倫森任職於總統行政辦公室的環境品質委員會，相關職務不須經過背景調查。他的前妻柯貝特（Jessica Corbett）指控，他們婚後，索倫森曾駕車輾過她的腳，用菸頭燙她的手，抓她撞牆並扯她的頭髮，由於索倫森與執法單位的關聯，因此她沒有報案。

數小時前，川普甫祝福因家暴而辭職的波特「前程似錦」而遭抨擊。波特強烈否認兩名前妻指控，而在當中一人公開她眼眶瘀青的照片後，他於七日遞出辭呈。川普讚揚波特「工作賣力」，「我們當然祝福他，對他而言顯然這是艱困時刻。他說他是無辜的，我認為必須記得這點」。川普對於受暴女性隻字未提。民主黨國會議員維拉奎茲抨擊這是白宮的「厭女文化」。

白宮內部許多人批評凱利在事件發生時企圖隻手遮天，也有人抱怨與波特交往的白宮聯絡室主任希克斯試圖為波特爭取支持。希克斯是川普最信任的助手。凱利八日指出，他在六日晚間才得知對波特的指控細節，亦即「我把他趕走前四十分鐘」。然而該說詞與白宮發言人桑德斯七日中午的聲明牴觸，該聲明說，總統與凱利對波特「完全有信心」。

白宮官員透露，早在去年一月，白宮顧問麥甘（Don McGahn）至少四度接獲有關波特的控訴。半年後，聯邦調查局（FBI）告知麥甘，對波特的背景調查中發現家暴指控。至十一月，FBI向麥甘、凱利以及副幕僚長哈金等白宮高階官員報告說，相關指控可信，波特恐無法通過背景調查。麥甘後來私下通知波特，建議他考慮辭職，但沒有採取任何開除他的行動。

白宮雖然表示凱利沒有準備去職，不過消息人士透露，川普已探問一些人的口風，可能取代凱利人選包括白宮預算局長穆瓦尼、眾議院多數黨領袖麥卡錫、中情局長龐皮歐以及川普的首席經濟顧問柯恩。