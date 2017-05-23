泰軍事政變3週年 曼谷軍醫院遭炸

2017-05-23

〔編譯魏國金／綜合報導〕泰國曼谷軍醫院「拉瑪四世醫院」（Phramongkutklao Hospital）在廿二日泰國軍事政變三週年紀念日發生炸彈爆炸，造成廿一人受傷。這是曼谷近兩個月來發生的第三起類似爆炸案，三年前為發動政變的陸軍總司令，現為泰國總理的帕拉育呼籲民眾不要恐慌，他已下令對軍醫院爆炸案展開調查。泰國陸軍總司令賈勒猜則直指，近來的三起爆炸案應是同一個反軍政府的凶嫌所為。

2個月內第3起爆炸

英文「泰國郵報」報導，廿二日上午十時，該醫院藥劑部門的軍官等候室發生爆炸，周邊區域數個玻璃隔間瞬間爆裂，濃煙瀰漫，但沒有引發大火。該醫院主要服務軍人與軍眷，但也收治平民。對於受傷人數，泰國媒體報導不一，最多為至少四十二人受傷，管理該醫院的陸軍醫學部指揮官薩羅傑廿二日晚間宣佈，這枚「低強度炸彈」造成廿一人受傷，多數傷者是退伍軍人，其中十三人已出院，另一名婦女的下巴被爆裂物碎片擊中，需要開刀。

軍方稱應是同一人所為

泰國副警察總長斯里瓦拉指出，「我們確定這是炸彈爆炸，我們找到一個電路、電池碎片，以及一些電線，爆裂物的爆炸範圍約二至三公尺」，他補充，炸彈可能裝在容器或包裹內，然後放在藥劑部門的入口處附近。泰國媒體報導，警方在一個聚氯乙烯（ＰＶＣ）管內發現火藥，而該塑膠管被藏在花瓶內，警方也找到許多鐵釘，應該是作為彈片。

自泰國軍方二○一四年發動政變以來，曼谷至少發生六起爆炸案。賈勒猜廿二日指出，軍醫院的爆炸是恨惡軍政府的人，特意選定政變三週年紀念犯案。上月五日曼谷舊國家樂透辦公室附近，以及本月十五日曼谷國家劇院附近皆發生爆裂物爆炸，分別造成兩人受傷，賈勒猜說：「這三起爆炸都發生在公共場所，我們認為全都是相同作案者所為。」

大部分發生在曼谷的爆炸僅造成輕微損傷，除了二○一五年八月十七日的熱門景點四面佛爆炸之外，當時該恐攻造成至少廿人喪生。

辱王室文章 點閱也犯法

在此同時，泰國政府廿二日起也加強控制網路。警方宣布，不僅張貼或分享侮辱王室內容者犯法，就連點閱者也觸法。泰國前任國王蒲美蓬去年過世，王儲瓦吉拉隆功去年十二月繼位。泰國刑法第一一二條規定，侮辱國王、王后、王位繼承人與攝政者，最高可判處十五年徒刑。