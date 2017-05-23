泰軍事政變3週年 曼谷軍醫院遭炸
〔編譯魏國金／綜合報導〕泰國曼谷軍醫院「拉瑪四世醫院」（Phramongkutklao Hospital）在廿二日泰國軍事政變三週年紀念日發生炸彈爆炸，造成廿一人受傷。這是曼谷近兩個月來發生的第三起類似爆炸案，三年前為發動政變的陸軍總司令，現為泰國總理的帕拉育呼籲民眾不要恐慌，他已下令對軍醫院爆炸案展開調查。泰國陸軍總司令賈勒猜則直指，近來的三起爆炸案應是同一個反軍政府的凶嫌所為。
2個月內第3起爆炸
英文「泰國郵報」報導，廿二日上午十時，該醫院藥劑部門的軍官等候室發生爆炸，周邊區域數個玻璃隔間瞬間爆裂，濃煙瀰漫，但沒有引發大火。該醫院主要服務軍人與軍眷，但也收治平民。對於受傷人數，泰國媒體報導不一，最多為至少四十二人受傷，管理該醫院的陸軍醫學部指揮官薩羅傑廿二日晚間宣佈，這枚「低強度炸彈」造成廿一人受傷，多數傷者是退伍軍人，其中十三人已出院，另一名婦女的下巴被爆裂物碎片擊中，需要開刀。
軍方稱應是同一人所為
泰國副警察總長斯里瓦拉指出，「我們確定這是炸彈爆炸，我們找到一個電路、電池碎片，以及一些電線，爆裂物的爆炸範圍約二至三公尺」，他補充，炸彈可能裝在容器或包裹內，然後放在藥劑部門的入口處附近。泰國媒體報導，警方在一個聚氯乙烯（ＰＶＣ）管內發現火藥，而該塑膠管被藏在花瓶內，警方也找到許多鐵釘，應該是作為彈片。
自泰國軍方二○一四年發動政變以來，曼谷至少發生六起爆炸案。賈勒猜廿二日指出，軍醫院的爆炸是恨惡軍政府的人，特意選定政變三週年紀念犯案。上月五日曼谷舊國家樂透辦公室附近，以及本月十五日曼谷國家劇院附近皆發生爆裂物爆炸，分別造成兩人受傷，賈勒猜說：「這三起爆炸都發生在公共場所，我們認為全都是相同作案者所為。」
大部分發生在曼谷的爆炸僅造成輕微損傷，除了二○一五年八月十七日的熱門景點四面佛爆炸之外，當時該恐攻造成至少廿人喪生。
辱王室文章 點閱也犯法
在此同時，泰國政府廿二日起也加強控制網路。警方宣布，不僅張貼或分享侮辱王室內容者犯法，就連點閱者也觸法。泰國前任國王蒲美蓬去年過世，王儲瓦吉拉隆功去年十二月繼位。泰國刑法第一一二條規定，侮辱國王、王后、王位繼承人與攝政者，最高可判處十五年徒刑。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 圓滿紐約義演 謝金燕清晨搭機返國
- 飽受網路霸凌壓力 法官判維冠籃太太酌減賠償金
- 女星懷雙胎胞男娃 老公爽賞600萬額度白金卡
- 技職博覽會將登場 35校秀特色
- 推動完成訴訟、組織金字塔化
- 勇士拚總冠軍賽門票 今日賽事預告與轉播
- 和碩童子賢：期許今年重啟成長
- 蘇迪曼盃》快打俄晉8強 我明戰南韓
- 光隆家商許羿云、徐浩崴 獲保德信志工菁英獎
- 農委會提昇現金救助入母法 廢止舊令「一行文」惹議
- WHA開議 美、德、澳發言挺台灣
- 《自由廣場》高齡醫師退場機制
- 咖啡因飲料稽查 3件標示出包
- 拍未成年猥褻照 將重判重罰
- 故宮展櫃離奇彈開 找不到原因
- 積穗國小附幼抽籤誤重按 名單擺烏龍
- 《李登輝故居》源興居屋頂塌 遊客惋惜
- 停聘1年 夏林清轟未獲答辯
- 喝魚湯竟撈出「一截手指」？網友驚：可能是刑案...
- 小英「密訪」煉油廠 民代質疑黑箱
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Han Kuang live-fire drills start at bases on Taiwan
- 台東正興村 用陶甕寫歷史
- OPEC減產協議延長 減產數量應會擴大
- 05/23 各報重點新聞一覽
- 暖東峽谷譯Warm East 基隆市長笑場
- 避開城岸遺跡…淡海輕軌一期可望明年通車
- 長榮中學張文銘 摘12張專業證照
- 木瓜農轉種溫室香瓜 無毒好口碑
- 〈徵文啟事〉教養不同調時
- 矽晶圓Q3缺口恐更大 短缺市況持續到明年
- 前男友散布裸照 國中女崩潰想跳橋
- 家佈置像拍片場 復古憶童年
- 房市拖累 標普降澳洲23銀行信評
- 高鐵站故宮展示櫃 竟有死蒼蠅
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 瀝青一碰就碎 苗5線多處路損
- 雨少產季慢1個月 綠竹筍價揚
- 修法沒講清楚 農民誤傳取消現金救助
- 《自由廣場》回應「警專應取消獨立招生」
- 遠傳數位萬事通 24小時待命
標題：泰軍事政變3週年 曼谷軍醫院遭炸
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email