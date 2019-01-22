基因編輯嬰兒震驚世界 學者：全因中國對「不守規則」很寬容

2019-01-22 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國基因編輯嬰兒在去年11月誕生，震驚全球，科學倫理問題也成為討論焦點，主導基因編輯嬰兒計畫的南方科技大學副教授賀建奎目前則是下落不明，外傳賀建奎被軟禁在深圳一所大學中。針對賀建奎掀起的基因編輯風波，中國科學院的動物基因研究專家王皓毅指出，中國進行人工授精的正規醫院裡決不允許進行這類實驗；但也有一名上海復旦大學社會學教授指出，中國出現基因編輯嬰兒並不讓他訝異，因為中國社會對於「不守規則」的現象十分寬容。

根據《德國之聲》報導，王皓毅指出，這起事件前所未有，重點在於這些被改變的基因會遺傳給下一代，且賀建奎的行為明顯違反中國法律，中國在人工受精這領域有嚴格法律規範，法律上並不存在灰色模糊地帶，所以賀建奎的作為是明確被禁止的。王皓毅希望，賀建奎事件會有個結果，因為科學界也需要規則，大家也應當共同遵守規則，而中國當局對此議題非常謹慎，不願意透露調查結果，但他期望中國當局能對此展開客觀且公正的調查。

不過上海復旦大學一名社會學教授卻提出另一種看法，這名教授表示，中國過去幾十年裡經常發生「不守規則」的事情，中國之所以發展如此迅速，不守規則就是個重要因素，中國在科研和技術領域發展極快，但社會進步的速度相對落後，也就是道德倫理方面的進步並沒有跟上技術的進步。對於不守規則的現象，該教授認為：「對於不守規則的現象，我們的社會總體上是非常寬容的；但對於失敗，社會就沒有那麼寬容了。 」

從這起基因編輯嬰兒事件中，引起全世界對於科學與道德倫理的熱議，但中國輿論並沒有對此多做討論，這位教授表示，黨一方面不希望出現真正的公民社會，但另一方面，又希望中國在科研領域位居世界領先地位，而正是這樣的現狀讓一些人做出了不顧後果的行為，最後他也說：「我相信，很多西方科學家其實很羨慕中國，也非常希望來中國做這類實驗。我認為，他們暗中很讚賞中國人不計後果的行為。」

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