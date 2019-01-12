扯！肚內「3塊紗布」沒拿出 女子剖腹產後4個月身亡

2019-01-12 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川一名女子去年到醫院接受「剖腹產」，不料結束後醫生竟粗心地將3塊「紗布」留在女子體內，導致女子在4個月後引發感染性休克，不幸身亡。

《中國新聞網》報導，四川一名袁姓女子去年6月到當地一家醫院接受「剖腹產」，不料手術結束後，醫生卻忘記將「3塊紗布」從袁女體內取出，直接進行縫合。袁女當下雖無察覺異狀，但事後卻整整腹痛4個月之久，體重甚至還掉了20公斤，最後引發感染性休克死亡。

根據驗屍報告，法醫最終在袁女的小腸裡找到了3塊紗布，且發現每塊紗布攤開來，竟還遠比A4紙大許多。對此，醫院則辯稱，這3塊紗布位於小腸，搞不好也有可能是袁女做其他手術留下的，且當時的手術記錄單也顯示，醫護人員「已對患者徹底止血」，在清理腹、盆腔時「也清點過紗布器械無誤」。

警方認為，該病例構成一級甲等醫療事故，進行剖腹產的院方除了須負起最大責任外，醫院的職業許可證將被吊銷，同時參與開刀的醫護人員證照也得被吊銷。

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