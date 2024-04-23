京都清水寺三年坂招牌櫻花樹倒塌 民眾惋惜

「三年坂」知名的枝垂櫻，今年吸引大批觀光客到訪。（記者林翠儀攝）

2024/04/23 16:25

〔駐日特派員林翠儀／東京23日報導〕京都清水寺周邊觀光名勝「三年坂」（產寧坂）知名的枝垂櫻，今天突然傾倒並壓傷一名60多歲的男老師，對於這棵代表三年坂的招牌櫻花樹突然倒地，很多民眾均表示惋惜。

三年坂是清水寺的參道之一，又名產寧坂，是一條有坡度的石板路，沿路有充滿京都古風的木屋，被列為重要的日本傳統建築物群保存區。每年吸引成千上萬觀光客到訪。

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今年的櫻花季，三年坂的石板路更是被觀光客擠得水洩不通，不管是由上而下或由下而上都能拍到非常壯觀的「人間瀑布」。

三年坂的招牌樹就是今天傾倒的這棵枝垂櫻，專家推定樹齡約60年到70年左右，但當地店家則說應有百年，樹圍約1.7公尺、高9公尺，每年3月枝垂櫻開花時，總是能吸引很多觀光客來此拍照打卡。

這棵枝垂櫻在今天中午時分突然應聲倒地，有位來自三重縣的高中老師正帶領學生來此遠足，因閃避不及被倒樹壓到受傷送醫。

日本《產經新聞》報導，專家分析樹倒的3個可能原因，包括支橕樹幹花盆太小，造成樹根無法充分伸展，再加上嫩葉繁茂增加樹枝的重量，由於葉子成長，受到風壓的面積增加，3種原因加在一起就造成櫻花樹不支倒地。

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