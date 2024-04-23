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京都清水寺「百年櫻花樹」突倒塌 男遊客遭壓傷送醫

通往清水寺的「產寧坂」（又名三年坂）的一棵櫻花樹，是一棵已有百年歷史的枝垂櫻，圖為今年櫻花盛開的畫面。（「風塵萬里 旅人手札」提供）

通往清水寺的「產寧坂」（又名三年坂）的一棵櫻花樹，是一棵已有百年歷史的枝垂櫻，圖為今年櫻花盛開的畫面。（「風塵萬里 旅人手札」提供）

2024/04/23 14:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本京都熱門觀光景點清水寺，今（23）日上午傳出1起樹木倒塌意外，當地警消接獲民眾通報，在通往清水寺的「產寧坂」（又三年坂）上，被視為地標之一的櫻花樹突然倒下，甚至壓傷1名路過的男遊客。遭壓傷的男子意識清楚，已被送醫急救，警方則在調查樹木傾倒原因。

綜合日媒報導，京都府警東山署與京都市消防局表示，23日上午11點45分左右，京都市警消接獲民眾通報，位在京都市東山區清水3丁目的產寧坂，有1棵櫻花樹突然倒塌，並當場壓到1名路過的男遊客，且對方被困在倒下的樹下後無法動彈。

警消趕赴現場後，已順利救出被倒樹壓住的60多歲男子，獲救男子雖然意識清楚，但因為無法行走而被送醫治療。警方指出，倒塌的櫻花樹高約9公尺、樹幹周長約1.7公尺，它倒塌後堵塞了產寧坂的道路，警方已在現場管制暫停行人通過，同時調查詳細事發狀況。

報導指出，事發現場位在離清水寺約200公尺遠的產寧坂，為餐廳與土產店林立的區域，距離清水寺仁王門僅約200多公尺，是清水寺附近的人氣觀光景點之一。另據附近店家表示，倒下的這顆櫻花樹，據傳是已有100多年歷史的著名枝垂櫻。

事發現場位在離清水寺約200公尺遠的產寧坂，為餐廳與土產店林立的區域，距離清水寺仁王門僅約200多公尺，是清水寺附近的人氣觀光景點之一。（讀者提供）

事發現場位在離清水寺約200公尺遠的產寧坂，為餐廳與土產店林立的區域，距離清水寺仁王門僅約200多公尺，是清水寺附近的人氣觀光景點之一。（讀者提供）

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