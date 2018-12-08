首部亞裔超級英雄電影 中國網友批主角設定：辱華

2018-12-08 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕推出多部暢銷美國超級英雄電影的漫威工作室（Marvel Studios），近日宣布正在籌備首部以華人英雄為主角的電影《上氣（Shang Chi）》，但男主角在原著中的設定，引來「辱華」爭議，編劇表示劇情會與時俱進，「避免一些西方對亞裔的刻板印象。」

綜合媒體報導，美國漫威漫畫《上氣》在1973年創刊，以李小龍為藍本的男主角「上氣」出生於中國湖南，自小與世隔絕，苦練武藝，擅長使用長棍、雙截棍和劍。上氣的絕世武功被爸爸傅滿洲利用，進行暗殺行動，期間他結識蜘蛛人等英雄，最終走上正道，大義滅親。

據資料顯示，傅滿洲是早期西方人仇視華人而誕生的小說虛構角色，在1913年作品《傅滿洲博士之謎（The Mystery of Dr. Fu Manchu）》中，被稱為「世上最邪惡的角色」。這名高瘦禿頭、倒豎兩條長眉毛、奸詐取巧的老頭，在西方人心中是「黃禍（Yellow Peril）」化身，可說是西方妖魔化中國的產物。

在19世紀，「黃禍」是歐美殖民帝國對亞洲各國的歧視用語，宣揚黃種人是白人的威脅，認為黃種人是劣等民族，白人應該聯合起來對付黃種人。

有中國網友認為，上氣在原著中與父親決裂，最後消滅爸爸，是正義形象，說是「辱華」未免太無限上綱。另一派網友則認為，一部登上世界大銀幕的電影出現傅滿洲這個角色，本身就是一種惡意。「有這麼多亞裔角色可以選，但他們偏偏要挑他（上氣），難怪會被批評」、「當年用他（傅滿洲）來辱華，現在又要用他兒子來掙中國人的錢」。

美籍華人Dave Callaham擔任該部電影的編劇，他強調劇本會與時俱進，避免西方對亞洲人的刻板印象，漫威目前也在尋找亞裔或亞洲導演擔綱執導。

今年年初主打的非裔英雄電影《黑豹》創下佳績的背景下，漫威影業有意把旗下的亞裔英雄「上氣」搬上大銀幕，進一步擴充多元文化背景，但目前尚在劇本籌備階段，依據好萊塢工業體系，離正式開拍恐怕還得等上一段時間，漫威如何處理主角身世設定，要到上映時才能見真章。

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