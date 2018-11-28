倫敦機車匪徒橫行 英警「直接撞翻」犯罪率減少36％

2018-11-28 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕抓不勝抓，直接撞翻你！英國倫敦近年來出現新興的「機車黨犯罪（Moped crime）」，越來越多不肖份子利用機車的便利性，在倫敦街頭進行飛車搶劫、持刀搶商家與襲擊路人等；倫敦警方為了遏止居高不下的犯罪率，決定以暴制暴，組織一支「蠍子車手」的特別隊伍，用不會讓嫌犯受重傷的「戰術性接觸」方式將對方撞下機車。

綜合外媒報導，這起新興的「機車黨犯罪」，這些騎著機車的匪徒會頭戴全罩安全帽，打游擊式的在倫敦街頭犯罪，而很多犯罪者都未成年，讓警方在追捕時，由於顧慮緊追會導致對方摔車受傷，使警方常常會讓犯罪者利用機車的便利性揚長而去，間接助長「機車黨犯罪」的氣燄，在2012年時案件還不到900件，但到了2017年，已經暴漲到超過2萬3000件。

「機車黨犯罪」造成倫敦民怨四起，許多貨運司機也成為下手目標，今年5月30日有位貨運司機，在送貨途中遭到機車暴徒持刀殺死，而犯罪者年僅14歲；面對日益嚴重的犯罪事態，倫敦警方決定「以暴制暴」，他們將員警中駕駛能力優異的人組織成一個特別隊伍「蠍子車手」，專門駕駛警車用「盡量不把對方撞傷」的方式，將這些嫌犯「戰術性接觸」撞下機車。

「蠍子車手」的指揮官阿曼達·皮爾遜 （Amanda Pearson）表示，「我們可以，我們會，我們一定會盡一切方法將這些機車黨暴徒撞下機車」；而效果也相當顯著，根據倫敦警察廳的報告指出，對比同期的報告，2017年1月至10月發生1萬9455起暴力事件，而2018年1月到10月共有1萬2419起案件，降低了36%，不過這項以暴制暴的政策也因起爭議，英國警察監督機構「警察行為獨立辦公室（IOPC）」也收到大量投訴，目前正在調查3項警方是否執法過當的案件；但英國政府力挺倫敦警方的強硬作法，準備通過修改規章的方式幫警方背書，英國首相梅伊（Theresa May）表示「政府會確保警方有權，能使用政府同意他們用的執法方式」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/