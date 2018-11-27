樂極生悲... 80大壽殺豬慶生 壽星被瀕死豬踢進滾水鍋

童某正在為豬充氣以便除豬毛時，還沒完全嚥氣的肥豬突然做最後掙扎，躺在地上四腳亂踢，一旁的壽星楊翁竟被垂死豬一腳踢進正在沸騰的滾水鍋中。（圖取自《楚天都市報》）

2018-11-27 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省一名老翁在80歲大壽當天請人殺豬慶祝，沒想到自己卻被瀕死的大豬踢進滾水鍋裡，燒燙傷面積達60%以上，除了一樁喜事變慘劇，這個家庭還面臨高額醫藥費負擔。

《楚天都市報》報導，湖北省羅田縣鳳山鎮大八沖村村民楊河柳，本月19日慶祝80歲大壽，不少親友上門祝賀。中午吃過壽宴後，楊翁請童姓親戚幫忙把自己養的一頭100多公斤的大豬殺掉，童某也順利在土灶台把肥豬宰殺了。

童某表示，農村殺豬通常會先燒一鍋滾水，等豬被宰殺後，在豬腳處割開一洞，用打氣筒充氣後再將豬用滾水燙一下，以方便剃豬毛。

當童某正在為豬充氣時，還沒完全嚥氣的肥豬突然做最後掙扎，躺在地上四腳亂踢，一旁的楊翁竟被垂死豬一腳踢進正在沸騰的滾水鍋中。

眾人見狀趕忙把楊翁撈起、送醫，醫生檢查發現，楊翁燒燙傷面積達60%以上，背部和肩部等達到3級燙傷，治療費用高達30萬人民幣（約新台幣133萬元），目前楊家僅支付了5萬多元（約台幣22萬元）。

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