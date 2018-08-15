尼羅河沉船意外 蘇丹至少21小學生、1醫護人員溺死

2018-08-15 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕今日稍早1艘航行於蘇丹北部的船隻沉船，船上21名小學生，與1名女性醫護人員已被確認溺斃死亡，隨著搜救進行，死亡人數還有可能上升。

綜合外電報導，蘇丹1艘載有超過40人的船隻，今日稍早在北部蘇丹要穿越尼羅河時，不幸因引擎壞掉而沉船，目前已經確定有至少21名小學生、1名隨行的女性護理人員死亡。

這艘船上的乘客皆是北部蘇丹小鎮「Kabna」的居民，大部分為小學生，目前當局正在搜索船上其他的乘客，估計死亡人數會再增加。