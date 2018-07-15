遭打壓封辦公室 中國碩果僅存獨立智庫：為何整我們？

中國獨立智庫「天則經濟研究所」辦公室最近遭封鎖、大門焊死，所長盛洪感嘆地問：「為何要這樣整我們？」（法新社）

2018-07-15 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國碩果僅存的民間獨立智庫「天則經濟研究所」突遭到強制關閉，所租用的辦公室被上鎖，大門甚至直接被焊死；所長盛洪日前受訪時，痛心疾首指出：「中國若要繼續市場化，為什麼要『整』我們？」

綜合媒體報導，盛洪在接受媒體採訪時表示，近幾年來，明顯感到環境惡化，當局態度漸趨強硬，但這些其實也對應著中國改革的大背景；他不解地說，天則所是中國的學術指標，「若中國當局要繼續走向法治，進行司法化改革，為什麼要『整』我們呢？」

面對當局的打壓，盛洪態度堅定的指出：「天則經濟研究所做的事情，對國家和政府是有好處的，往後也會堅持繼續辦下去。」

天則經濟研究所室創立於1993年，成立目的是促進中國經濟自由化、政府民主化，時常發表對於市場改革，加強私有財產權、法治和其他自由主義思想的研究。多年來，中國政府一直對這家智庫持容忍的態度，有時甚至還會徵求其意見，但自習近平上任後，這些思想已成為中國政府的眼中釘，所方感受到的官方壓力越來越大。

2017年1月，北京市網際網路信息辦公室以天則經濟研究所網站「未取得許可證」為由，將其關閉，主要人員的微信和微博也無法使用，租用房屋給天則的房東總會接到有關部門警告，要求不許將房屋租給天則所；天則所在北京的辦公室會定期舉版研討會，是表達非正統觀點的公開場所，在中國首都很罕見，但也在本週遭封鎖。