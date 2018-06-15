可製中藥材 專家警告：驢子恐被中國人「吃到絕種」

中國龐大的市場需求恐導致驢子在部分非洲國家境內完全絕種。（美聯社）

2018-06-15 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕傳統中藥材「阿膠」從驢皮提煉而來，由於近年來中國境內需求不斷增加，年需求已達全球毛驢總數的4分之1，有動物福利組織日前發布最新觀察報告指出，若此現象持續惡化，許多國家的驢子將在數年內被中國人吃到絕種。

綜合外媒報導，由於民間大量生產傳統中藥材「阿膠」，中國境內驢子數量已從1990年的1100萬頭銳減至2015年的500萬頭，為滿足國內龐大的市場需求，中國近年來已轉從非洲大量進口毛驢，造成非洲驢群數量驟減。

統計數據顯示，全球毛驢現存數量約為4000萬頭，而中國驢皮市場每年需求約為1000萬頭驢子，如此巨大的需求衍生龐大利潤，為保護國內驢群，布吉納法索與尼日等非洲國家近年紛紛下令禁止出口毛驢至中國。

儘管非洲主要產出國已設立相關法規，保護國內這些「本應作為交通工具之用」的驢群，但不法偷獵偷銷的情事仍相當猖獗，驢群的繁殖速度遠遠跟不上屠宰外銷，據動物福利非政府組織（Animal welfare NGOs）統計，若按此速度，當地人民生活中不可或缺的驢子，恐於6年內完全消失。