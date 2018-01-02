說法與網路安全法矛盾 微信再狠遭中國網友打臉

2018-01-02 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國吉利汽車集團董事長李書福，昨（1）日在「2018正和島新年論壇」上表示，用戶沒有隱私和資訊安全，因為「（騰訊董事會主席）馬化騰肯定天天在看我們的微信」，引起廣大迴響。微信今（2）日發表聲明，反駁李書福指控，卻與中國網路安全法矛盾，並遭到中國網民打臉。

微信今日發表聲明宣稱，微信「不會留存任何用戶的聊天記錄」，聊天內容只會存在用戶的手機、電腦等終端設備上。聲明中也表示，微信不會將用戶的任何聊天內容，用於大數據分析，「我們天天在看你的微信」這句話純屬誤解。微信更呼籲大家放心，「尊重用戶隱私直是微信最重要的原則之一。」

但微信的說法，顯然跟中國官方公布的網路安全法互相矛盾。網路安全法第47條規定，「網路運營者應當加強對其用戶發布的資訊的管理，發現法律、行政法規禁止發布或者傳輸的資訊的，應當立即停止傳輸該資訊，採取消除等處置措施，防止資訊擴散，保存有關紀錄，並向有關主管部門報告」。第68條也規定相應的罰則。

去年9月，微信、新浪微博與百度貼吧才因對用戶發出的訊息未盡到「管理義務」，遭到北京市和廣東省網信辦處罰款。

中國網友也對微信的說法提出質疑，「那朋友圈的廣告是根據什麼投放的？」、「有被刪過（貼文）的，一定會同意（李書福的言論）。」、「反動言論想怎麼說就怎麼說，完全沒有監管和監控？」、「連每年使用最多的表情和表情包都統計出來了，你說你們沒看？」