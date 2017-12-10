為遊民募款 蘇格蘭8千人於零下6度睡公園

蘇格蘭首府愛丁堡（Edinburgh）的一座公園昨（9日）夜舉行了場為遊民舉辦的募款活動，參加者體驗於嚴冬中露宿一夜。（圖截取自Ascensos臉書）

2017-12-10 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕蘇格蘭首府愛丁堡（Edinburgh）的一座公園昨（9日）夜舉行了場為遊民舉辦的募款活動，參加者體驗於嚴冬中露宿一夜，許多知名藝人也相繼出席；主辦單位表示，此次募款活動共有約8000人共襄盛舉，為全球類似活動中參加人數最多的一次。

綜合外媒報導，「Sleep in the park」募款活動約8000名參加者齊聚於愛丁堡市中心的王子街花園（Princes Street Gardens），聆聽著前綠洲合唱團（Oasis）主唱連恩蓋勒格（Liam Gallagher）、創作歌手艾美麥克唐納（Amy MacDonald）、「非法執事」（Deacon Blue）和「驚嚇的兔子」（Frightened Rabbit）等樂團的精彩演出。

活動在昨晚正式開始前，就已募得了驚人的360萬英鎊（台幣約1億4500萬）善款，民眾更接著留在公園，體驗於零下6度的嚴寒中睡覺是多麼可怕的經驗；參加者之一的芬里森（Pippa Finlayson）分享心得：「把自己置於能感同身受的情境下，就能真正感受到慈善事業的意義所在。」

這場活動由慈善團體「Social Bite」主辦，他們近年吸引了如喬治克隆尼（George Clooney）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo Di Caprio）等名人支持，並造訪了Social Bite於蘇格蘭開設的餐廳，店內大多雇用無家可歸的遊民助其扭轉人生。

蘇格蘭現今約有1萬1千個無家可歸的家庭，「Social Bite」創始人利特約翰（John Littlejohn）表示:「蘇格蘭不大，且我們的人民富有同情心並願意相互協助，若大家團結起來，想在5年內將無家可歸的人歸零並不是無法實現的夢想。」