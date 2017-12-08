川普大舌頭被酸輕微中風 牙醫：應為假牙鬆脫

美國總統川普昨日在發表以色列政策時頻頻「大舌頭」，意外成為大眾焦點，被網友慘酸是否吸毒或是患有輕微中風。（美聯社）

2017-12-08 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日宣布承認耶路撒冷為以色列首都，引起中東地區緊張局勢急速升溫。而川普在發表以色列政策時頻頻「大舌頭」，意外成為大眾焦點，被網友慘酸否吸毒或是患有輕微中風。而對此有牙醫發表看法，研判川普只是假牙鬆脫而已。

綜合外媒報導，川普昨天在白宮針對以色列首都問題發表現場聲明時，頻頻大舌頭吃螺絲，例如把「天佑美國」（God bless the United States）唸成「God bless the United Shhtates」。慘遭推特上的網友狂酸是不是偷吸古柯鹼，或者是患有輕微中風？「我以前吸毒的時候嘴巴也會像這樣乾乾的，他是不是中風啊？」、「他不太能控制自己的嘴巴。看起來像是中風，但也有可能是牙齒問題？我不知道。」

這些毒舌批評與質疑甚至讓白宮出面澄清，白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Sanders）表示，「大家對這件事有很多疑問，老實說都是非常荒謬的問題，那時總統的喉嚨很乾，就這樣」、「他（川普）明年初的確預定要做健康檢查，之後醫生會公布健檢報告。」

而一名維吉尼亞州的牙醫則提供專業意見，他在看過川普演講影片後表示，「聽起來像是假牙托鬆脫」、「口水可能會卡在上牙托和上顎之間，或是下牙托和下顎之間，才會發出這樣的聲音。」

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