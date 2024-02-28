萬丹老宅離奇案 弟弟猝逝 治喪時又發現哥哥已變乾屍

事發的老宅為傳統三合院，外觀已有些破舊。（記者葉永騫攝）

2024/02/28 02:37

〔記者葉永騫／萬丹報導〕屏東縣萬丹鄉一對60多歲的簡姓兄弟，哥哥與弟弟不睦，雖同住在一棟三合院老宅，卻鮮少打招呼，23日弟弟外出工作時心肌梗塞死亡，經擲筊者透露死者指示回老宅辦喪事，沒想到意外發現哥哥已死在屋內變成乾屍，死亡時間可能超過3個月，屏東警檢獲報將進行相驗。

這對60多歲的簡姓兄弟，都住在萬丹鄉灣內村的一棟三合院老宅，但因為兄弟不睦，鮮少打招呼及交往，雙方各據一處居住。弟弟為建築工人，經常到外地工作，哥哥則是以打零工為生，經濟情況差，常騎著腳踏車在村內遊蕩，灣內村長陳玉意曾介紹工作給哥哥，協助賺些生活費用，23日弟弟外出到潮州鎮建築工地工作時，突然心肌梗塞送醫不治死亡，家人原本要送到禮儀館辦喪事，沒想到擲筊時死者卻指示要回老宅辦理，家人只好聽從死者意願。

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陳玉意到老宅協助家屬處理相關後事，突然想到哥哥已經3、4個月沒有看到人，找尋哥哥常使用的腳踏車也沒有看到，而哥哥的房門鎖住，在徵得家屬同意後會同警方請鎖匠開鎖，當打開房門後驚見哥哥死在床上只剩下一具乾屍，但屋內屍臭味不重，初判死亡時間可能超過3個月以上，兄弟一起死亡，消息傳出讓村民都覺得不可思議。

有村民認為實在太巧合了吧！也有人認為，兄弟雖然不睦，但還是兄弟，所以弟弟死後才會指示回老宅來處理後事，順便也幫哥哥的後事一起辦理，否則哥哥的屍體，不知道什麼時候才會被發現，而全案警方雖然初步認為無他殺嫌疑，但為求慎重，已報請檢察官、法醫相驗，以確認哥哥的死因。

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