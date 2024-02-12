驚悚野味！行李被嗅出「駭人木乃伊」 他坦承偷帶乾屍「自用」

一名旅客從非洲搭機返回美國時，托運行李被機場檢疫犬嗅出有異狀，經海關人員搜查後，竟查出4隻猴子乾屍，且全部呈現「木乃伊化」。（美聯社）

2024/02/12 20:05

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國波士頓洛根機場1月發生一起令人不可置信的案件，一名旅客從非洲搭機返回美國時，托運行李被機場檢疫犬嗅出有異狀，經海關人員搜查後，竟查出4隻猴子乾屍，且全部呈現「木乃伊化」，該名旅客原想撒謊推託，被海關人員抓包後才坦承，這些「野味」是自己要吃的。

綜合外媒報導，美國海關邊境保衛局（CBP）發言人畢賽特（Ryan Bissette）11日透露，這名旅客從剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo）飛往美國波士頓洛根機場（Boston Logan Airport），托運行李被機場檢疫犬嗅出不對勁，一開始該名旅客宣稱行李內只有魚乾，海關人員檢查後發現竟藏有4具猴子乾屍，他才坦承把猴子屍體帶回美國，是為了自己食用。

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據報導，該名旅客的所有行李都被沒收，美國疾病管制與預防中心（CDC）也登記並且銷毀一共約4公斤的猴子遺骸。據悉，這起「攜帶木乃伊乾屍」事件發生於今年1月，不過相關消息直到上周五才被公布，由於疾病威脅，美國法律已禁止食用野生動物的生肉，更限制野味（bushmeat）不得攜帶入境，否則可能面臨25萬美元（約新台幣785萬元）罰款。

CBP駐地負責人胡里奧卡拉維亞（Julio Caravia）說，「若將野味帶入美國，將會造成潛在危險，野味身上可能攜帶大量導致疾病的病毒，其中包括伊波拉病毒。為防止此類潛在威脅進入美國，CBP警犬單位與農業專家的監督就至關重要。」

The dehydrated bodies of four dead monkeys were discovered by a police dog in luggage at customs at Boston's Logan Airport on Thursday, officials saidhttps://t.co/Ije5Wsmdez — NBC New York （@NBCNewYork） February 10, 2024

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