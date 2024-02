驚悚野味！行李被嗅出「駭人木乃伊」 他坦承偷帶乾屍「自用」

2024/02/12 20:05

〔即時新聞/綜合報導〕美國波士頓洛根機場1月發生一起令人不可置信的案件,一名旅客從非洲搭機返回美國時,托運行李被機場檢疫犬嗅出有異狀,經海關人員搜查後,竟查出4隻猴子乾屍,且全部呈現「木乃伊化」,該名旅客原想撒謊推託,被海關人員抓包後才坦承,這些「野味」是自己要吃的。

綜合外媒報導,美國海關邊境保衛局(CBP)發言人畢賽特(Ryan Bissette)11日透露,這名旅客從剛果民主共和國(Democratic Republic of the Congo)飛往美國波士頓洛根機場(Boston Logan Airport),托運行李被機場檢疫犬嗅出不對勁,一開始該名旅客宣稱行李內只有魚乾,海關人員檢查後發現竟藏有4具猴子乾屍,他才坦承把猴子屍體帶回美國,是為了自己食用。

據報導,該名旅客的所有行李都被沒收,美國疾病管制與預防中心(CDC)也登記並且銷毀一共約4公斤的猴子遺骸。據悉,這起「攜帶木乃伊乾屍」事件發生於今年1月,不過相關消息直到上周五才被公布,由於疾病威脅,美國法律已禁止食用野生動物的生肉,更限制野味(bushmeat)不得攜帶入境,否則可能面臨25萬美元(約新台幣785萬元)罰款。

CBP駐地負責人胡里奧卡拉維亞(Julio Caravia)說,「若將野味帶入美國,將會造成潛在危險,野味身上可能攜帶大量導致疾病的病毒,其中包括伊波拉病毒。為防止此類潛在威脅進入美國,CBP警犬單位與農業專家的監督就至關重要。」

