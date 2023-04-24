惹到原產地！ 美樂自稱「啤酒界香檳」啤酒 遭比利時海關銷毀

近期比利時海關按照規定，銷毀一批來自美國的啤酒，原因竟是因為啤酒罐上寫有「啤酒界的香檳」的標籤。（美聯社）

2023/04/24 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕近期比利時海關按照規定，銷毀一批來自美國的啤酒，原因竟是因為啤酒罐上寫有「啤酒界香檳」的標籤。外媒指出，按照在香檳行業的規定，真正的「香檳」標籤只能用於在法國香檳區使用傳統方法釀造的氣泡酒瓶上，因此香檳業者團體要求海關，務必銷毀這批嚴重侵犯香檳標籤的啤酒。

綜合外媒報導，比利時海關2月在安特衛普扣押了一批2352罐、來自美國美樂啤酒出產的「High Life」啤酒，理由為「標籤不當」。比利時海關表示，他們收到保護法國東北部香檳地區原產地名稱與商標的同業團體「法國香檳委員會」（Comité Champagne）的抗議，要求他們把這批準備運往德國的啤酒銷毀。

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據法國香檳委員會指出，美樂High Life啤酒的瓶身標籤寫有「啤酒中的香檳」，侵犯了香檳地區的名稱與商標，更表示德國啤酒罐收貨人得知銷毀這批貨的計畫後，並未對這項決定提出異議。此外，該委員會還出主動支付銷毀所需的各種費用，甚至還發布總計98箱啤酒的處理與回收過程影像跟照片，以「對環境負責任的方式回收」。

另據報導指出，美樂啤酒自1906年開始將Miller High Life稱為「瓶裝啤酒中的香檳」，根據該公司網站，它在3年後開始使用「罐裝啤酒界的香檳」（The Champagne of Bottle Beer）的口號，1969年又將其簡稱為「啤酒香檳」（The Champagne of Beers）。

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