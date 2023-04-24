為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    惹到原產地！ 美樂自稱「啤酒界香檳」啤酒 遭比利時海關銷毀

    近期比利時海關按照規定，銷毀一批來自美國的啤酒，原因竟是因為啤酒罐上寫有「啤酒界的香檳」的標籤。（美聯社）

    近期比利時海關按照規定，銷毀一批來自美國的啤酒，原因竟是因為啤酒罐上寫有「啤酒界的香檳」的標籤。（美聯社）

    2023/04/24 15:47

    〔即時新聞／綜合報導〕近期比利時海關按照規定，銷毀一批來自美國的啤酒，原因竟是因為啤酒罐上寫有「啤酒界香檳」的標籤。外媒指出，按照在香檳行業的規定，真正的「香檳」標籤只能用於在法國香檳區使用傳統方法釀造的氣泡酒瓶上，因此香檳業者團體要求海關，務必銷毀這批嚴重侵犯香檳標籤的啤酒。

    綜合外媒報導，比利時海關2月在安特衛普扣押了一批2352罐、來自美國美樂啤酒出產的「High Life」啤酒，理由為「標籤不當」。比利時海關表示，他們收到保護法國東北部香檳地區原產地名稱與商標的同業團體「法國香檳委員會」（Comité Champagne）的抗議，要求他們把這批準備運往德國的啤酒銷毀。

    據法國香檳委員會指出，美樂High Life啤酒的瓶身標籤寫有「啤酒中的香檳」，侵犯了香檳地區的名稱與商標，更表示德國啤酒罐收貨人得知銷毀這批貨的計畫後，並未對這項決定提出異議。此外，該委員會還出主動支付銷毀所需的各種費用，甚至還發布總計98箱啤酒的處理與回收過程影像跟照片，以「對環境負責任的方式回收」。

    另據報導指出，美樂啤酒自1906年開始將Miller High Life稱為「瓶裝啤酒中的香檳」，根據該公司網站，它在3年後開始使用「罐裝啤酒界的香檳」（The Champagne of Bottle Beer）的口號，1969年又將其簡稱為「啤酒香檳」（The Champagne of Beers）。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中英對照讀新聞》German officials seize cooked bats near Belgian border 德國官員在比利時邊境附近查獲煮熟的蝙蝠
    2023/04/17 05:30

    中英對照讀新聞》German officials seize cooked bats …
    人民日報漏印「習近平」3字 緊急銷毀反致事件發酵
    2023/04/04 13:13

    人民日報漏印「習近平」3字 緊急銷毀反致事件發酵

    存款利率最高8% 理財首選NewNewBank
    中國女子腿綁「液體黃金」 走私14瓶茅台入境遭逮
    2023/04/04 10:04

    中國女子腿綁「液體黃金」 走私14瓶茅台入境遭逮
    慘！堆在倉庫賣不出去 美玩具商Funko將銷毀11億元公仔
    2023/03/07 11:07

    慘！堆在倉庫賣不出去 美玩具商Funko將銷毀11億元公仔

    消暑妙方 清涼一夏就靠這步
    法國葡萄酒商撐不下去 籲政府協助銷毀庫存提高市場價格
    2023/02/15 12:36

    法國葡萄酒商撐不下去 籲政府協助銷毀庫存提高市場價格
    來不及燒掉！比利時今年估查獲百噸古柯鹼 憂心遭黑幫搶回
    2022/11/22 11:36

    來不及燒掉！比利時今年估查獲百噸古柯鹼 憂心遭黑幫搶回
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播