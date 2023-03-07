慘！堆在倉庫賣不出去 美玩具商Funko將銷毀1億元公仔

美國玩具公司Funko，將銷毀3000萬美元至3600萬美元的公仔。Funko Pop公仔示意圖。（彭博）

2023/03/07 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國玩具公司Funko所生產的Funko Pop系列公仔，由於具有收藏價值因此一度非常搶手，但近來購買需求大幅下降，Funko為了減少倉儲費用將銷毀3000萬美元至3600萬美元（約新台幣9182萬元至1.1億元）的公仔。

據《CBS》報導，1998創立、2017年股票上市的Funko，總部位於美國華盛頓，在亞洲、歐洲和北美擁有1466名員工，除了限量流行文化公仔之外還生產背包、桌遊、書籍等商品。

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Funko Pop公仔以Q版身材、大頭和大眼睛而聞名，涵納了各種星球大戰角色、運動員、演員、摔跤選手等，從2010年推出後逐漸吸引忠實買家，稀有收藏品價格更是被炒到數萬美元，因此相當受到歡迎。

不過，Funko Pop公仔市場近來遭受寒冬，2022年底公司庫存品總額高達2.464億美元（約新台幣75.4億元），比2021年增長48％，預計今年上半年會處理掉一部分。

公司營運長內弗（Steve Nave）上週在電話會議中表示，公仔目前存放在亞利桑那州的倉庫之中，不僅增加了倉儲租賃費用還影響到配送，目前規劃從放最久的公仔開始銷毀。

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