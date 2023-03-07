為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    慘！堆在倉庫賣不出去 美玩具商Funko將銷毀1億元公仔

    美國玩具公司Funko，將銷毀3000萬美元至3600萬美元的公仔。Funko Pop公仔示意圖。（彭博）

    美國玩具公司Funko，將銷毀3000萬美元至3600萬美元的公仔。Funko Pop公仔示意圖。（彭博）

    2023/03/07 11:07

    〔即時新聞／綜合報導〕美國玩具公司Funko所生產的Funko Pop系列公仔，由於具有收藏價值因此一度非常搶手，但近來購買需求大幅下降，Funko為了減少倉儲費用將銷毀3000萬美元至3600萬美元（約新台幣9182萬元至1.1億元）的公仔。

    《CBS》報導，1998創立、2017年股票上市的Funko，總部位於美國華盛頓，在亞洲、歐洲和北美擁有1466名員工，除了限量流行文化公仔之外還生產背包、桌遊、書籍等商品。

    Funko Pop公仔以Q版身材、大頭和大眼睛而聞名，涵納了各種星球大戰角色、運動員、演員、摔跤選手等，從2010年推出後逐漸吸引忠實買家，稀有收藏品價格更是被炒到數萬美元，因此相當受到歡迎。

    不過，Funko Pop公仔市場近來遭受寒冬，2022年底公司庫存品總額高達2.464億美元（約新台幣75.4億元），比2021年增長48％，預計今年上半年會處理掉一部分。

    公司營運長內弗（Steve Nave）上週在電話會議中表示，公仔目前存放在亞利桑那州的倉庫之中，不僅增加了倉儲租賃費用還影響到配送，目前規劃從放最久的公仔開始銷毀。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    金門首座校園玩具圖書館「金好玩聚」啟用 同步為玩具耶誕樹點燈
    2022/12/21 22:16

    金門首座校園玩具圖書館「金好玩聚」啟用 同步為玩具耶誕樹點燈
    破除玩具「性別刻板印象」 西班牙12月起實施新準則
    2022/12/01 12:16

    破除玩具「性別刻板印象」 西班牙12月起實施新準則

    玉山莒光盃邀你一起為台灣排球加油
    親戚小孩緊緊盯寶貝收藏櫃 網淚︰當時的我害怕極了
    2022/09/03 19:57

    親戚小孩緊緊盯寶貝收藏櫃 網淚︰當時的我害怕極了
    阻止不了老公買公仔！人妻靠一招「加減補貼」笑翻網友
    2022/08/07 20:09

    阻止不了老公買公仔！人妻靠一招「加減補貼」笑翻網友
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播