中共黨媒漏印「習近平」3字 緊急銷毀反致事件發酵

中共黨媒《人民日報》近日發生出版事件，漏印了中共總書記「習近平」3字，發行部門緊急要求銷毀報紙。習近平資料照。（歐新社）

2023/04/04 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕中共黨媒《人民日報》近日發生出版事件，報紙一篇評論文章中，漏印了中共總書記「習近平」3字，且事後發行部門要求銷毀報紙時支吾其詞、交代不清，反讓該消息迅速擴散。

據《明報》報導，3月30日晚間，負責報紙發行的人員發出緊急通知，要求立刻停止投遞、銷毁報紙，已投遞的部分則不予收回。由於相關通知的措詞嚴厲卻語焉不詳，導致內部人士截圖後在網上流傳。

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知情人士指出，這起事件是報紙刊登的一篇評論文章漏印了「習近平」3字，因部分報紙並未回收才得到證實。

報導指出，當天出版的《人民日報》第五版、署名「任平」的評論文章，題目「團結奮鬥是中國人民創造歷史偉業的必由之路」中，第7段的第6行「同志」前漏掉了習近平的名字，錯印成「以同志為核心的黨中央審時度勢…」。

知情人士並表示，此次出版事件是報社內部調查後及時止損，但因事件最終仍被外界知悉，或將造成不良影響，預料將對編輯及投遞等責任人進行懲處。

作為中共中央機關報，《人民日報》宣稱全年日均發行量基本穩定在230萬份，2021年的日發行量為346萬份。

這並非《人民日報》第一次出錯，前國務院總理溫家寶的名字也曾遭錯印。2010年12月30日出版的《人民日報》第四版的文章標題，溫家寶姓名錯寫成「溫家室」，引發關注。時任《人民日報》總編輯吳恒權事後表示，溫家寶得知消息後致電報社，表示「這個錯我看得出來，是五筆字型打字錯了，總結教訓就行，千萬不要處理任何人」。

3月30日晚間，負責報紙發行的人員發出緊急通知，要求立刻停止投遞、銷毁報紙，已投遞的部分則不予收回。（圖片擷自twitter）

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