6年後國小學生跌破百萬 教育部估每年減2.9萬人

教育部近日公布「各教育階段學生數預測報告（113～128學年度）」整體而言，除了生肖影響，以及各教育等級有其特殊因素外，從國小、國中、高中到大學以上學生數大致呈現下滑趨勢。（記者楊綿傑攝）

2024/06/23 14:29

〔記者楊綿傑／台北報導〕少子女化浪潮擋不住！教育部近日提出未來16年學生數預測報告，各教育等級學生均呈現持續下滑狀況，國小學生將以每年2.9萬人減少，至118學年將跌破百萬大關；大學畢業生擇以每年2600人速度減少，至128學年只剩16.1萬人。

教育部近日公布「各教育階段學生數預測報告（113～128學年度）」整體而言，除了生肖影響，以及各教育等級有其特殊因素外，從國小、國中、高中到大學以上學生數大致呈現下滑趨勢。

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以國小階段來看，國小生總數學年時為123.5萬人，到118學年將跌破百萬至95.5萬人，128學年將再降至77.9萬人，較102學年減 少51.8萬人；預計未來16學年，國小學生平均年減2.9萬人。

國中階段部分，112學年為54.6萬人，預計至115學年因龍年及建國百年之政策效應，轉增至62.2萬人，其後仍隨人口預測數而呈減少，到128學年僅40.4萬人，較102學年減少42.8萬人；預計未來16學年，國中學生平均年減8900人。

高中階段方面，102學年有91.7萬人，其後因少子女化現象嚴重導致出生人口減幅擴大，預計115學年將減至54.9萬人，118學年因龍年及建國百年之政策效應，轉增至 62.5萬人，其後仍隨對應出生人口數減少而呈減少，到128學年僅42.1萬人，較102學年減少49.6萬人；預計未來16學年，高中學 生數平均年減1萬1200人。

因此，大學畢業生總數也將受到影響，報告指出，預計自114學年起，大學畢業生數將跌破19萬人，至120學年又逢虎年效應，人數將減至15.5萬人之低點；至122學年因龍年婚育潮及畢業生對應出生年之生育政策效果，轉增至17.7萬人；到128 學年大學畢業生預測數為16.1萬人，較102學年減少6.8萬人，未來17學年，大學畢業生數平均年減2600人。

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