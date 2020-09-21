北京求和？中官媒：中國無意挑戰取代美國

美國和中國的對立持續延燒，中共機關報「人民日報」二十日刊出評論文章指稱，中國無意挑戰取代美國，也無意與美國面對抗，並致力發展相互尊重與合作共贏的中美關係，明顯將目前美中關係惡化的責任推給美國，同時為中國塑造和平本分的受害者形象。（法新社資料照）

2020/09/21 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國和中國的對立持續延燒，中共機關報「人民日報」二十日刊出評論文章指稱，中國無意挑戰取代美國，也無意與美國面對抗，並致力發展相互尊重與合作共贏的中美關係，明顯將目前美中關係惡化的責任推給美國，同時為中國塑造和平本分的受害者形象。

卻又嗆不會低頭彎腰

這篇以「中方對中美關係的立場一以貫之」為題的「鐘聲」評論文，劈頭就說若要讓中美關係往正確方向發展，美方在對中認知上必須客觀理智，對話政策必須理性務實，如此才有利雙邊關係重回正軌，因為「中美關係目前面臨的困難完全是美方一手造成的」。

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文中一一列舉美國對中國的各種「霸道行徑」，例如美國政客「抹黑」中國、打壓中國企業與對中國媒體設限，甚至引用立場親中的美國外交官、美國前總統尼克森訪中時的翻譯官傅立民（Chas Freeman）的發言，指控美國「通過給中國下絆子、上銬子，來達到目的。」

文中還暗示，面對來自美國的外部壓力，「中國什麼時候低過頭、彎過腰」，並以七十年前韓戰中的美軍、三十年前的美國制裁，美國國會通過二十多項干涉中國內政議案為例，證明「中國度量是夠大的，這點小風波吹不倒我們」。但該文嗆完後隨即話鋒一轉，稱中方就美國當前的霸淩已多次公開闡明原則立場，就是「中國無意挑戰或取代美國，無意與美國全面對抗，但中國絕不會吞下損害自身核心利益的苦果」。

文中還說，中國對中美關係的政策立場向來是「保持高度的穩定性和連續性。中方致力於同美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係」。該文也不忘幫中國洗白，稱中方「從來不會主動挑起事端，始終保持最大限度克制」。

不過，中國空軍官方微博帳號「空軍在線」十九日上傳「戰神轟-6K 出擊」的影片，模擬轟-6K轟炸機空襲美軍關島基地，卻被中國網友抓包多個場景來自於美國電影，引發嘲諷。中國中央電視台和人民日報官方帳號均轉發這段影片，聲稱「空軍發布戰神轟-6K震撼畫面」，影片中的轟-6K在磅礡配樂下緩緩起飛，鎖定目標後立即發射飛彈，彈著點看似關島，向美國叫陣的意味濃厚。

然而，影片卻引發網友嘲諷，「這麼老的飛機還震撼？需要真正震撼的轟炸機！」還有網友指出，影片中的多個畫面來自於描述美伊戰爭拆彈部隊的好萊塢電影「危機倒數」（The Hurt Locker），甚至還有美國導演麥可貝（Michael Benjamin Bay）經典大作「絕地任務」（The Rock）的片段，「這個影片簡直尷尬死了，用了好多國外的電影片段，外國網路上都在嘲笑」。

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