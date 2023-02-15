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    法國葡萄酒商撐不下去 籲政府協助銷毀庫存提高市場價格

    法國波爾多等地區酒商，受到市場衝擊面臨經濟挑戰。（法新社）

    法國波爾多等地區酒商，受到市場衝擊面臨經濟挑戰。（法新社）

    2023/02/15 12:36

    〔即時新聞／綜合報導〕長久以來，法國以釀造優質葡萄酒聞名，並靠著葡萄酒業支撐了許多地方的經濟。然而，過去60年間因為飲食習慣改變，加上生產過剩導致銷量以及價格暴跌。波爾多地區酒商與政府商討摧毀10%葡萄園、銷毀未售出的庫存，希望政府能夠提供每一公頃1萬歐元（約新台幣32.5萬元）的補助款，以挽救行業崩潰的風險。

    根據衛報，來自波爾多、羅訥河谷和朗格多克等葡萄酒盛產地區，正苦於銷量銳減的困頓之中。研究顯示，過去60年間，法國人飲食習慣改變，人們減少吃紅肉、一起用餐家庭減少、單親家庭不單獨飲酒等原因，導致飲用葡萄酒數量減少了2/3。再加上受到全球貿易影響，法國成為無酒精飲料增長最快的市場之一。

    酒商無奈表示，不論釀造品質好壞都很難賣出去，比起葡萄酒，現在的人們更喜歡喝啤酒或汽水，近10幾年都在收支平衡點以下過活。波爾多酒商表示，受到影響的工人約有8萬人，有300多名的葡萄園主想要完全放棄葡萄種植。因此，酒商希望能與政府協議摧毀10%的葡萄園，共計約1萬5000公頃。

    酒商希望政府可以為每一頃提供最多1萬歐元的補償金，另外，他們也計畫銷毀去年的庫存，為今年的新酒騰出空間，同時推高價格，以保護即將面臨行業崩潰的風險。同時，他們也對於政府採納協商表示樂觀。在疫情期間，政府曾提供了1.6億歐元（約新台幣52億元）的補助計畫，其中包含銷毀庫存，另外巴黎葡萄酒行業也在等待歐盟提供4000萬歐元（約新台幣13億元）的援助。

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