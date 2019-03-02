法國人怒了！中資收購酒莊亂改名御兔、藏羚羊無法可管

2019-03-02 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國業者收購法國波爾多地區一些酒莊，改名為「藏羚羊」、「御兔」等與當地背景無關的名稱，並將這些酒專售亞洲市場，最近引發法國作家抗議，但卻無法律可管。

法國《費加洛報》（Le Figaro）報導，盛產葡萄酒聞名的法國西南城市波爾多，，聖彼得鐘樓酒莊（Chateau Tour Saint-Pierre）近年改稱金兔酒莊（Chateau Lapin d’Or）、貝萊爾園酒莊（Chateau Clos Bel-Air）改稱金羚羊酒莊（Chateau Grande Antilope）、瑟尼拉克酒莊（Chateau Senilhac）改名為藏羚羊酒莊（Chateau Antilope tibetaine），這些酒莊在2016年、2017年被收購，登記上屬於中國企業家Chi Tong。

波爾多葡萄酒愛好者、法國作家索勒（Philippe Sollers）在2月初公開致信給波爾多市長居貝（Alain Juppe），他說，「我不太想了解這些動物的生態，在我童年時代的波爾多裡，從未見過御兔或藏羚羊。難道沒有辦法將這種酒重新歸屬於數世紀以來固有的合理源頭嗎？」

波爾多無法控管酒莊的命名，但此事已經引起當地酒窖和葡萄農的討論。《葡萄酒，紅色，中國》（Le Vin, le Rouge, la Chine）一書作者李默爾（Laurence Lemaire）表示，當地每個人都很憤怒，但沒有法律可以禁止，酒莊主人想怎麼命名就怎麼命名。李默爾說，在中國餐桌上喝一瓶波爾多酒是非常有面子的事，它證明主人有錢且有品味，來自朗格多克（Languedoc）或安茹（Anjou）的葡萄酒可以更好地搭配中式餐點，但在亞洲沒有人知道這些產地。

波爾多葡萄酒產業委員會在中國的代表朱利安（Thomas Jullien）的說法表示，或許與市場演變有關，有些人從葡萄酒的初期愛好者變成鑑賞家，成為新一批消費者，他們可能有不同期待，不想在法國特產的名稱裡彎彎繞繞，酒莊改成與中國民俗或文化有關的新名，能讓他們更容易理解。酒莊則對於更改名稱的理由多不予置評。

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