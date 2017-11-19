東協3600萬貧民 90％分布在印尼、菲律賓

2017-11-19 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕東南亞國家協會（ASEAN）會員10國與中國13日才在菲律賓馬尼拉舉行「10加1」的峰會。而17日東協公布了一份報告，報告中指出東協區域內的貧民約有9成都分布在菲律賓、印尼兩國。

東協發布這份名為「東協（ASEAN）、中國、聯合國開發計劃署（UNDP）資助東協永續發展目標報告：強化整合國家融資架構以完成2030年議程」的報告，主要聚焦於在如何加強中國在東協地區扮演的融資者角色。

東協社會文化共同體副秘書長亞沓凱瓦爾瓦蒂（Vongthep Arthakaivalvatee）表示，「人」是東協最重要的資產，而適當的融資才能讓他們充分發揮潛力。

報告顯示，東協地區在2005年時，「極度貧窮」的民眾占17%，到2013年降為7%，但許多努力工作的貧民仍面對著回到極度貧窮的風險。

即便東協現在已經在解決傳染性疾病上有所突破，但在非傳染性疾病方面，仍是東協所面對到的挑戰。未來提高全民健康保險的涵蓋率，將會是改善民眾的生活的要素之一。

報告中更指出，東協區域內約有3600萬人生活在國際貧困標準線下，其中有將近90%分布在印尼與菲律賓。

亞沓凱瓦爾瓦蒂指出，這份報告主要能提供融資在東協的規模與分布狀況，並讓他們有機會為永續發展目標開創出最大的財富。

報告中強調，東協既為群體，會員國必須表明如何向去除貧窮的計畫提供資金，以實現永續發展目標及東協2025年遠景。