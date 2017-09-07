防北韓突襲 南韓在西北邊境島嶼大舉軍演

南韓軍方為了保護白翎島、延坪島等西北邊境島嶼，調派海軍陸戰隊在兩島進行防禦演習。圖為南韓裝甲兵。（彭博社）

2017-09-07 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕因應北韓在3日成功試爆氫彈，南韓軍方近期不斷展開軍演反制，南韓軍方為了保護白翎島、延坪島等西北邊境島嶼，調派海軍陸戰隊在兩島進行防禦演習，就是為了防止北韓突襲。

根據南韓《韓聯社》報導，南韓海軍陸戰隊司令部指出，海軍陸戰隊從本月5日至7日在半島西部海域白翎島舉行防禦演習，為了抗衡北韓最近進行的「突襲佔領白翎島和延坪島演習」，南韓海軍陸戰隊司令部表示，當天的演習假定北韓入侵白翎島，眼鏡蛇武裝直升機、兩棲裝甲突擊車、M48A3K坦克等軍備均有參演；而為了提高對抗能力，南韓軍隊也在演習中扮演「北韓軍」，針對北韓突襲白翎島、南韓軍隊潛入敵方陣地並破壞敵軍核心設施等各種情況進行演習。

白翎島、延坪島等西北邊境島嶼是南韓軍方執行南韓首都地區防禦的戰略中樞，過去北韓常對白翎島和延坪島發起挑釁行動，包括1999年6月15日的第一次延坪海戰、2002年6月29日的第二次延坪海戰、2010年11月23日延坪島炮擊事件以及2010年3月26日發生在白翎島週邊的「天安艦事件」。