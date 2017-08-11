再嗆北韓 川普要金正恩繃緊神經

2017-08-11 04:44

〔中央社〕美國總統川普今天警告北韓繃緊神經，膽敢想攻擊美國或美國盟邦，就得「非常、非常緊張焦慮」，會遭遇「從未想過可能發生的事」，北韓恐將陷入少有國家經歷過的困境。

川普和北韓領導人金正恩的口水戰似乎越演越烈，就在川普「烈焰與怒火」說後、北韓不甘示弱，官方媒體北韓中央通信社（KCNA）昨天引述北韓人民軍上將金樂兼（Kim Rak Gyom）的話，嗆川普「沒理智」、「廢話一堆」，還詳述北韓就等金正恩下令、準備攻擊美國在太平洋的屬地關島外海。

而川普下午在副總統彭斯的陪同下、在自家位於新澤西州貝德敏斯特的私人高爾夫球俱樂部與記者短暫對話，根據白宮隨行記者團提供的資料，川普在回答有關北韓的問題時先說，他日前以「烈焰與怒火」的說法批評北韓，「可能還不夠強硬」。

但什麼是比「烈焰與怒火」更強硬的？他只說，「拭目以待」。

川普加碼回擊，如果北韓敢想攻擊美國或美國的盟邦，那他們就得「非常、非常緊張」，「他們會遭遇從未想過可能發生的事」。

川普批評金正恩，「他已威脅逼迫世界多年」，北韓的行事作為是個悲劇，「不該發生的」；記者問美國是否會考慮先發制人攻擊北韓？川普則說：「我不會（公開）討論，我從不這麼做。」

對於是否和北韓談判，他則說：「當然，我們一向考慮談判，但這一談已25年了。」

川普強調，美國民眾和美國盟邦是安全的，而北韓最好配合點、有所行動，否則恐將「陷入世上少有國家曾經歷過的困境」。

川普並未明確說出美國會對北韓發動戰爭，但充滿暗示與威懾的用意。

他仍認為中國在北韓問題上可以、也將會做得更多，川普說：「我們和中國有貿易，但我們和中國貿易一年損失上千億美元（指美中貿易逆差），他們（中國）知道我作何感受，不能再這樣下去，而如果中國（在北韓問題上）幫幫我們，我對貿易的態度將大不相同、在貿易上的態度會大大不同。」