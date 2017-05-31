柯南連5年自破票房紀錄 新片賣破17.29億元

柯南最新電影《唐紅的戀歌》票房賣票63.5億日圓，連五年刷新自我票房紀錄，成為最賣的柯南電影。（圖擷自柯南電影推特）

2017-05-31 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕年年推出新電影的日本國民漫畫《名偵探柯南》，今年新電影《唐紅的戀歌》最新票房成績出來，不但連兩年都賣破60億日圓關卡，更一舉超越去年票房，連五年刷新自身票房紀錄。

《名偵探柯南》系列電影在去年達成20週年里程碑，票房成績也有突破性成長，從前一部44.8億日圓，一舉躍升成長63.3億日圓（約新台幣17.23億元），成為柯南最賣座電影，也讓柯南電影票房首次闖入日本歷史票房百名排行內，不過這項紀錄在今年又再次被柯南自己給攻破了。

柯南電影系列第21部作品《唐紅的戀歌》，4月15日在日本上映，上映頭兩天就進帳12.57億日圓，觀影人次逼近百萬，兩天票房就賺近12億8700萬日圓。截至上週末為止，上映7週時間，票房總收入已突破63.5億日圓（約新台幣17.29億元），不僅連兩年票房衝破60億大關，也打破去年成績，成為柯南影史最賣座電影，而目前日本仍在上映中。

柯南電影一年比一年賣座，在今年已是連五年刷新自我票房紀錄，這次票房突破，也讓去年首次進入日本歷史票房百名榜的柯南20週年紀念作電影《純黑的惡夢》，被今年的《唐紅的戀歌》擠掉取代，成為日本歷史票房排行的第99名。

不過紀錄年年破，也讓接棒的人壓力變大，今年電影片尾彩蛋已確定明年電影主題是柯南劇情中，臥底在黑暗組織的公安警察「安室透」，讓擔任安室的配音員古谷徹在推特上發文說，「明年票房成績再超越給你看！」