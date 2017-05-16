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美研究：常看A片打手槍 增勃起障礙風險

2017-05-16  01:53

〔編譯陳正健／綜合報導〕手淫是健康的生理發洩管道。不過，根據美國的最新研究，男性若觀賞A片過度，偏好自慰大於性交，恐增加勃起功能障礙（erectile dysfunction）的風險。

美國泌尿科醫學會（American Urological Association ）上週舉行年度科學會議，其中有研究人員發表兩項關於色情觀賞的調查。

研究人員分析造訪聖地牙哥泌尿科的男性，312名病患中有25%承認，自己每週都有觀賞色情的習慣；約有21%的男性指出，他們每週觀賞色情3至5次；另有4.3%表示，他們每週沉溺色情超過11次。

另外，約有3.4的男性坦承，他們偏好透過色情手淫，勝過於伴侶交歡。調查顯示，觀賞色情愈是頻繁的男性，愈容易缺乏性慾，愈易為勃起功能障礙所苦。

美國泌尿科醫學會發言人阿路卡（Joseph Alukal）指出，對於男女兩性，視覺刺激都會提高性慾，但如果多數時間都花在觀賞色情和手淫，可能會在現實生活中「性」致缺缺。

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  • 根據美國的最新研究，男性若過度觀賞A片，偏好自慰大於性交，恐增加勃起功能障礙（erectile dysfunction）的風險。（本報資料照）

    根據美國的最新研究，男性若過度觀賞A片，偏好自慰大於性交，恐增加勃起功能障礙（erectile dysfunction）的風險。（本報資料照）

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