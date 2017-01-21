| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

怕了？傳中國下令 不得擅自報導川普就職

2017-01-21  13:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣誓就職，無疑是今日全球重要新聞，但有消息傳出，中國中宣部下令，不得媒體擅自報導川普就職新聞。

根據英國《金融時報》報導，因川普當選後屢屢對中國放話，包括對「一中政策」提出質疑，中美關係的遊戲規則已經改變，北京政府還在衡量該以何種方式應對。

有中國記者透露，中宣部下達指令，「不允許實況轉播和圖片報導川普就職典禮」，只能引用中國官媒《新華社》的報導。此外，相關消息不應放置在首頁，也要撤銷負面和有害評論。

廣告
  • 傳中國政府要求低調報導川普就職新聞。（路透）

    傳中國政府要求低調報導川普就職新聞。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 川普 川普就職 新聞 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
過年料理✤炸菜丸
總舖師✧圍爐好菜
臘肉其實有派系？
年前打掃✧廚房油污
轉寄

標題：怕了？傳中國下令 不得擅自報導川普就職


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月21日‧星期六‧丙申年臘月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.