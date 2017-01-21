怕了？傳中國下令 不得擅自報導川普就職

2017-01-21 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣誓就職，無疑是今日全球重要新聞，但有消息傳出，中國中宣部下令，不得媒體擅自報導川普就職新聞。

根據英國《金融時報》報導，因川普當選後屢屢對中國放話，包括對「一中政策」提出質疑，中美關係的遊戲規則已經改變，北京政府還在衡量該以何種方式應對。

有中國記者透露，中宣部下達指令，「不允許實況轉播和圖片報導川普就職典禮」，只能引用中國官媒《新華社》的報導。此外，相關消息不應放置在首頁，也要撤銷負面和有害評論。