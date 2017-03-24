堵情敵當豬剁 屠夫狠削鼻砍眼球
2017-03-24
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣52歲陳姓肉販（陳嫌）與30歲陳姓女友同居，因疑心在酒店陪酒的女友與40歲陳姓男客（小陳）暗生情愫，昨凌晨2點，陳嫌埋伏半路，持殺豬刀往小陳的臉部連砍3刀，小陳左眼球當場破裂、鼻子左半邊被削掉，送往台中榮總急救，恐有失明之虞。
不滿女友與他太親密
警方調查，陳嫌在苗栗縣苑裡鎮擺攤賣豬肉，陳女則在酒店上班，但陳嫌無法忍受女友跟顧客有比較親暱的互動，尤其陳女與小陳經常私下聯絡，陳嫌火冒三丈，常為此與女友口角。
陳嫌昨晨酒後越想越氣，開著貨車到被害人小陳平時行經路線的一處資源回收場外埋伏，見小陳騎機車經過，立刻上前將人攔下，2人爆發口角衝突，火氣愈來愈大，隨即展開扭打。
扭打之中，2人身上都受傷，這時陳嫌突然轉身走向貨車，從貨車後方拿出1把工作用的殺豬刀，快速衝到小陳面前，手起刀落，連砍3刀，小陳猝不及防，左眼球當場被砍破，鼻子也被削掉一半，倒地痛苦哀號。
手起刀落 將情敵毀容
陳嫌見闖下大禍，隨即駕駛貨車逃逸，徒留小陳在現場，小陳強打起精神，忍痛拿起手機聯絡友人求救；小陳被送往醫院急救後，由於傷勢嚴重，立即轉送台中榮總治療。
警方獲報後，昨天上午前往陳嫌租屋處逮人，進門後發現他疑因酒醉，仍在房內呼呼大睡，警訊後依殺人未遂罪嫌將他送辦。
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