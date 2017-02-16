毒窟被搗 3屁孩槍擊派出所

2017-02-16

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市迴龍派出所警方搗破毒窟，隔沒幾天，迴龍所暗夜遭歹徒持鋼珠彈射擊，在2樓所長宿舍窗戶留下6處彈痕；所長吳明彰追查，發現曾被該所緝毒查獲的3名屁孩涉案，遂將林姓、葉姓少年及19歲施男送辦。桃園檢方將2名少年移由少年法庭審理，至於施男因非開槍行為人，與開槍的林少也沒有共謀證據，昨不起訴處分。

擊中所長宿舍窗戶

警方說，施男住桃園市警察局龜山分局迴龍派出所後方街上，因住家常有青少年聚集而遭檢舉是毒窟，警查獲多名青少年聚集吸毒後送辦，隔沒幾天，去年6月27日凌晨，迴龍派出所就遭槍擊。

迴龍所長吳明彰指出，案發時他就在迴龍所2樓的寢室內，突然聽到樓下連傳空氣槍擊發與窗戶破裂的聲音，探頭查看時，發現3名男子逃走的身影，他的寢室窗戶玻璃留下6處彈痕，研判是空氣槍擊發的鋼珠造成。

警方調閱監視影像追查，發現影中人是數日前被逮的青少年吸毒犯，懷疑對方蓄意報復，循線逮獲施男與林姓、葉姓少年，依毀損罪嫌分別移送檢方與少年法庭。

檢方調查時，施男稱只是與林姓、葉姓少年相約「打小鳥」，並非「報復警察」，空氣槍是林少帶來的，林突然對著派出所窗戶開槍，他也「嚇一跳」。