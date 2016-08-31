假和尚真詐財 誆婦嬰靈纏身

2016-08-31

〔記者劉慶侯／台北報導〕男子金佑綸涉嫌對外誆稱是「釋智法」和尚，向婦人誆稱有嬰靈、冤親債主冤魂糾纏，藉機詐財，被檢方通緝；金嫌潛逃期間，疑又涉及多起盜刷信用卡案，昨日被台北市刑警大隊偵三隊逮獲，現擴大調查中。警方是日前接獲多家銀行風險管理人員報案，指稱接獲女性客戶反映信用卡遭盜刷，共約70餘萬元，著手偵辦。