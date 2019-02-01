破獲今年最大宗毒品走私案 查獲海洛因磚242塊

2019-02-01 14:16

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署指揮調查局台北市調查處偵辦跨國運毒集團案，查獲今年度最大宗的海洛英毒品走私案件，共查扣海洛因磚242塊，毛重94.138公斤，訊後以涉犯走私毒品之犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、湮滅證據之虞為由，聲押張姓、顏姓2名主嫌獲准；包括法務部長蔡清祥、調查局長呂文忠等人，今天下午3點都將現身北市處表揚有功人士。

今年1月28日，檢調接獲線報指出，該販毒集團自泰國進口的貨品可有夾帶毒品，隨即由台北市調查處、關務署基隆關、高雄關及新竹市刑大科技偵查隊等單位，共同啟封該批貨物，查扣夾藏之高純度海洛因磚共242塊，毛重達94.138公斤，為本年度所查獲最大宗海洛因走私案件。

調查局指出，北市處接獲線報，張、顏2嫌在台成立人頭公司，企圖以合法掩護毒品走私，自泰國以海運貨櫃將產自金三角「一帆風順」及「福祿壽」等客製化品牌的海洛因磚，走私來台以牟取不法暴利；該集團事先購入拆卸設備，多次進口機具，藉此累積公司正常進、出口的假象，因農曆春節連假期間，國內毒品需求量大，北市處長期監控研判，該公司於今年1月27日自泰國曼谷運抵基隆港的貨櫃可疑，隨即在北檢檢察官詹騏瑋的指揮下，於今年1月28日下午4時30分許，在基隆港西岸儀檢站開櫃查驗，於泰國進口之大型機具內查獲夾藏海洛因磚242塊，夾藏手法之隱密及特別，令在場開櫃的查緝人員嘆為觀止。

北檢於行政院宣示之新世代反毒策略下，積極持續精進緝毒作為，本件在所有緝毒團隊多年努力下，成功於農曆年前在邊境阻絕大量足以殘害人民身心的毒品。

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