海關大官接受業者招待 被判撤職停用

2019-01-09 20:12

〔記者吳政峰／台北報導〕關稅總局前副總局長呂財益涉於任內接受業者餽贈與招待，進行不當人事關說，甚至洩漏簽辦中的公文，去年被台北地院依貪污罪判刑7年半，公懲會斥他視公務員廉政及倫理如無物，造成下屬仿效，海關風紀蕩然無存，9日判其撤職，並停止任用1年。

呂財益被控在2010年間，頻繁參加與職務有利害關係的報關業者邀宴與收受演唱會貴賓券，並收受30萬元餽贈，確保幫報關業者護航的林姓關員不用調職，事後雖然退還該筆款項，但已被認定有賣官行為，判刑7年6月；他另因涉洩漏簽辦中的公文，被依洩密罪判刑6月。

公懲會指出，呂財益已違反公務員服務法與廉政倫理規範中的不得關說、不得接受餽贈與利害關係人的邀宴、保密義務等規定，公私不分，風紀無存，影響民眾對海關的信賴與損害財政機關信譽，甚至造成「上行下效」的後果。

公懲會指的「下效」包括基隆關稅局前局長蔡秋吉、關稅總局驗估處前處長史中美、基隆關稅局六堵分局兩位前分局長黃銘章與劉聰明、六堵分局分局驗貨課兩位前課長周家屏與黃富崇，這些人有的像呂財益一樣接受餽贈，有的接受關說向承辦人員施壓，有的則對下屬收賄視若無睹。

公懲會認為黃富崇、周家屏的犯行與呂財益一樣嚴重，判撤職停用1年；史中美休職1年；蔡秋吉降2級改敘；黃銘章、劉聰明均記過1次。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/