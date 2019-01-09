華南王子、新光公主豪門離婚案 高院逆轉判准

2019-01-09 17:36

首次上稿16:34

更新時間17:36（新增華南金控回應）

〔記者楊國文、陳梅英／台北報導〕華南金控第3代長子、華南銀行副董事長林知延和新光金公主吳欣盈7年前舉行世紀婚禮，林卻懷疑妻子外遇，在她車上裝GPS衛星定位器跟蹤她，且5年前訴請離婚，一審以婚姻出現裂痕，吳的有責程度比吳女高，判不准離婚，林不服上訴高等法院，高院今改判准兩人離婚，且一、二審訴訟費用由吳女負擔，她等於全盤皆輸；可上訴。

林知延、吳欣盈兩人今皆未出庭聆判，尚無法得知對判決看法；高院尚未說明詳細判決理由。

對此，華南金控表示，這是林知延副董事長個人私事，不便代為回應。

林知延在離婚案主張，當時是懷疑吳女的司機涉嫌吸毒，為了保護吳女人身安全，才請徵信業者對司機徵信，不是要跟監吳女，而吳女拒絕撤回妨害秘密刑事告訴，要讓他被判刑，才是擴大婚姻失和的原因。一審以林男無法舉證吳女外遇，法官也認定林男要負較多責任，判不准離婚。林不服上訴高院。

至於妨害秘密案部份，一審前年11月判林無罪，上訴高院審理中。

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