法拉利名醫車主致電肇事駕駛 「關心我有沒有吃飯？」

2018-12-20 09:00

〔即時新聞／綜合報導〕20歲休學的林姓男子上大夜班，16日下班後替家中的金紙店送貨，經過新北市石碇區時，恍神追撞停靠路邊的4輛法拉利超跑，維修費用估計千萬元，林男的遭遇引發許多同情。其中車輛受損最嚴重的車主為知名整形診所醫師彭玉文，事後備受壓力，他也在臉書PO文，指自己非富二代，沒有苛責肇事者，也未與肇事者談賠償金，都交由保險公司處理，盼讓事情回歸理性。肇事的林男也透露，車輛被撞的車主們都有跟他通電話，要他加油，甚至關心問他有沒有吃飯。

《東森新聞》以電話採訪彭玉文，他說，自己也是一點一滴努力賺錢去買車子，並沒有向對方精神求償，也沒有苛責他，好好的車子被撞，維修是一筆費用，而折舊費用更大，但從來沒有對這位先生有什麼要求。

彭玉文強調，他停車被撞了，不知為什麼這件事情後來變成被關注的焦點，當時差一點點就撞到4個人，他們也都有家庭和父母，如果是4條人命，這件事將更加不幸。

彭玉文也說，這幾天輿論壓力大睡不好，自己也是受害者，但他不會惡言相向，願意幫助對方。

肇事的林姓男子受訪則說，有打給彭文玉及其他車主道歉，也接到車主們的關心，「他們都是叫我加油，有沒有吃飯？事情遇到了我們面對就好，沒有關係，因為你才20歲，我們好好努力。」

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